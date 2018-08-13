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Zihin yaşını ortaya çıkaran renk testi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 13.08.2018 09:47 | Son Güncelleme

Üç tip yaş vardır. Kronolojik yaş, kaç yıl yaşadığınızı gösterir; biyolojik yaş, beden sağlığınızın ve fiziksel durumunuzun göstergesidir; zihin yaşı ise beyninizin kaç yaşında hissettiğini anlatır. Sosyal medya kullanıcıları arasında sıkça paylaşılan bir renk testi zihin yaşınızı ortaya çıkarıyor.

Aşağıdaki soruları cevaplayın, seçeneklerinizin karşılığı olan numaraları toplayın ve zihin yaşınızı hesaplayın. (ntv)

Hangi renk daha çok ilginizi çekti?

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Fotoğraftaki manzarada hangi renk daha baskın?
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3 / 18

Pembenin bir tonunu seçin.
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5 / 18

Bu fotoğraf siyah-beyaz bir fotoğraf mı?
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En fazla hoşunuza giden gün batımı manzarası hangisi?
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Size en yakın gelen mavi tonu hangisi?
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Bu fotoğrafa baktığınızda ilk önce hangi rengi gördünüz?
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Bu renklerden bir tanesini seçin.
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15 / 18

Bu resimdeki en parlak renk hangisi?
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SONUÇLAR

SONUÇLAR
7-12 PUAN: Zihin yaşınız 20'nin altında. Gerçek yaşınızın aksine hayatın ciddiyetinden uzak gamsız bir ergensiniz. 13-20 PUAN: Zihin yaşınız 20-29. Aktif, yaratıcı ve hayat dolu birisiniz. 21-28 PUAN: Zihin yaşınız 30-39. Aktif ve yeni maceralara meraklısınız ancak aynı zamanda sorumluluklarınızın da bilincindesiniz.
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29-35 PUAN: Zihin yaşınız 40-49. Olgun ve tecrübelisiniz. Nasıl yaşamak gerektiğini iyi biliyorsunuz. 36-40 PUAN: Zihin yaşınız 50'nin üzerinde. Bilge ve sakin birisiniz. Konforunuza önem veriyorsunuz.
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