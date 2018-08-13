Zihin yaşını ortaya çıkaran renk testi

Aşağıdaki soruları cevaplayın, seçeneklerinizin karşılığı olan numaraları toplayın ve zihin yaşınızı hesaplayın. (ntv)

Hangi renk daha çok ilginizi çekti?

1 / 18 Fotoğraftaki manzarada hangi renk daha baskın?

2 / 18

3 / 18 Pembenin bir tonunu seçin.

4 / 18

5 / 18 Bu fotoğraf siyah-beyaz bir fotoğraf mı?

6 / 18

7 / 18 En fazla hoşunuza giden gün batımı manzarası hangisi?

8 / 18

9 / 18 Size en yakın gelen mavi tonu hangisi?

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11 / 18 Bu fotoğrafa baktığınızda ilk önce hangi rengi gördünüz?

12 / 18

13 / 18 Bu renklerden bir tanesini seçin.

14 / 18

15 / 18 Bu resimdeki en parlak renk hangisi?

16 / 18

17 / 18 SONUÇLAR 7-12 PUAN: Zihin yaşınız 20'nin altında. Gerçek yaşınızın aksine hayatın ciddiyetinden uzak gamsız bir ergensiniz. 13-20 PUAN: Zihin yaşınız 20-29. Aktif, yaratıcı ve hayat dolu birisiniz. 21-28 PUAN: Zihin yaşınız 30-39. Aktif ve yeni maceralara meraklısınız ancak aynı zamanda sorumluluklarınızın da bilincindesiniz.