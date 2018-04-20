Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!

Halk tarafından cep telefonuyla kaydedilen anlar genç kadınların çektiği acıyı gözler önüne serdi.

Zina yaptı deyip böyle cezalandırdılar

1 / 23 Reuters haber ajansının geçtiği haber ve fotoğraflarda evlilik dışı cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen 6 kişi bambu sopası cezası aldı. Kırbaç cezasının bir benzeri olan bu cezada, bambudan yapılmış özel sopalar kullanılıyor ve cellat baştan aşağı kapalı bir giysi giyerek infazı gerçekleştiriyor.

2 / 23 Açe bölgesinde bu tür cezaların yaygınlaşmasının ardından bölge yönetimi, infazların açık alanlarda yapılmak yerine kapalı alanlarda yapılacağını açıklamıştı. Dolayısıyla bugün gerçekleşen infazın bölgedeki son açıkhava infazı olması bekleniyor.

3 / 23 Bugün gerçekleşen infaza belki de bu gelişme dolayısıyla yüzlerce kişi katıldı. Haremlik-selamlık olarak ikiye ayrılan bölümlerde yüzlerce Endonezyalı heyecan içerisinde etkinliği izlerken birçok katılımcı cep telefonuyla bu anı kaydetti.

4 / 23 Fotoğraflarda katılımcıların neşeli olduğu ve en öne sıradan infazı izlemek istedikleri rahatlıkla görülürken, çok sayıda asker de bölgeye sevk edildi. İzdiham yaşanmasına rağmen ön sırada sahneyi koruyan askerlerin de yakından cep telefonuyla infazı videoya çekmesi dikkat çekti.

5 / 23 Banda Aceh kentinde yaşanan olayda 2 kadının 11 sopa darbesiyle cezalandırılmasına karar verildi. Öyle ki kadınlardan biri 5’inci darbeden sonra elini kaldırmak zorunda kaldı.

6 / 23 Acıya dayanamayan kadına su verildikten sonra bambu sopalarla vurulmaya devam edildi. Yetkililer, 6 kişinin 11 ile 22 bambu sopa darbesi cezası aldığını açıklarken, “Normalde daha büyük bir ceza verilirdi fakat yeterli görgü tanığı olmadığı için cezayı düşük tuttuk” ifadesini kullandı.

7 / 23 Öte yandan dün Açeliler belediye binası önünde yürüyerek, infazların kamuya açık yerde yapılması gerektiğine yönelik bir gösteri yürüyüşü yaptı.

8 / 23 Göstericiler, “Eğer kırbaçlama ve bambu sopalarla vurma cezası kapalı alanlarda yapılırsa suç oranı artar ve bu cezanın hiçbir caydırıcılığı olmaz” açıklamasını yaptı.

9 / 23 'ZİNA YAPTI' DEYİP, BÖYLE CEZALANDIRDILAR Evlilik dışı ilişkilere insanlık dışı cezaların uygulandığı Endonezya yine benzer bir olayla gündeme geldi. Endonezya'da birlikte 'yakalanan' genç çift, evli olmadıkları için cezalandırıldı. Fuhuş yapmakla suçlanan gençlerin başına kanalizasyondan çıkarılan pislikler döküldü.

10 / 23 Endonezya’nın Aceh bölgesinde kaydedilen görüntülerde çaresizce oturan çiftin başları öne eğik. Arkalarından gelen bir adam ise kanalizasyon pislikleriyle dolu kovayı çiftin başlarından aşağıya döküyor. Bunun nedeni ise, çiftin evli olmadığı halde görüşüyor olması.

11 / 23 Genç adamın evinde baş başa oldukları sırada komşularına yakalanan çiftin, zina yapmakla suçlandığı öğrenildi.

12 / 23 Görüntülerin kaydedildiği anların hemen ardından polis olay yerine gelirken, çift gözaltına alındı.

13 / 23 Çift, herkesin önünde işkence görürken, polisin onları 'cezalandıranlara' yönelik bir yaptırım uygulamaması dikkat çekti.

14 / 23 ZİNA YAPTIĞI İDDİA EDİLEN KADIN DEFALARCA KIRBAÇLANDI Endonezya'da zina yaptığı iddia edilen kadın yakalanarak herkesin gözleri önünde cezalandırıldı. Yüzüne maske takan bir kişi tarafından sopa ile dövülen kadının görüntüleri dünyada yankı uyandırdı.

15 / 23 Beyaz giydikten sonra ceza çekeceği alana getirilen kadın dizleri üzerine çöktürülerek kendisine yapılanlara sesini çıkarmadan boyun eğmek zorunda bırakılıyor. Toplam 10 kişinin cezalandırıldığı olayda kadın 100 kırbaç yerken, 9 erkek 8 ve 18 kez kırbaçlandı.

16 / 23 Şeriat yasalarının uygulandığı Aceh'te bu ceza ilk kez verilmiyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Başsavcı Rivanli Azis mahkumların meclis önünde zina itirafından bulunduklarını söyledi.

17 / 23 Azis, ceza alanlar arasında hamile kadınlar olduğundaysa kadınların bebeklerini doğurduktan sonra kamçılandığını da açıklamalarına ekledi.

18 / 23 TOPLU TAŞIMADA SALDIRIYA UĞRADILAR Hindistan'da bir toplu taşıma aracında çekilen görüntüler sanal alemde büyük yankı uyandırdı.

19 / 23 Cep telefonuyla saniye saniye çekilen görüntülerde, otobüsteki topluluğun genç bir çifti köşeye sıkıştırıp saldırdığı görülüyor. Kız arkadaşına sarıldığı için gence tepki gösteren topluluk, köşeye sıkıştırdıkları çocuğun kafasına vuruyor.

20 / 23 Aldığı darbeleri engellemeye çalışan tek kişi ise kız arkadaşı oluyor.

21 / 23 Kendilerine karşı gelmesine sinirlendikleri kıza da tepkilerini fiziksel olarak gösteren kişiler, genç kızın zaman zaman saçını çekiyor, zaman zamansa kenara çekerek arkasına sakladığı sevgilisine ulaşmaya çalışıyorlar. İşte o tepki çeken görüntüler...

22 / 23 SOKAKTA ÖPÜŞEN ÇİFTE PARA CEZASI KESİLDİ Ali Neşet isimli vatandaş sosyal medya hesabından İstanbul’da Samatya’da kız arkadaşı ile sahilde öpüştüğü için kendisine para cezası kesildiğini ileri sürdü.