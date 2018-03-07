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Telefonların enerjisini emip tüketen uygulamalar

GALERİ HABERLERİ  | 07.03.2018 15:09 | Son Güncelleme

Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor?

Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir!

Gerekmeyen uygulamaları kaldırın!

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İşte pil katili uygulamalar...
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Spotify

Spotify
Sanılanın aksine uzun süreli kullanımda batarya ömrünü ciddi oranda düşüren Spotify, ciddi bir batarya düşmanı.
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Netflix

Netflix
Film ve dizilerin saatlerce izlendiği Netflix tam bir pil düşmanı. Filmi internetten stream yaparak izlemek yerine önce indirip sonra izlemek batarya ömrünüz için daha faydalı olacak!
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Outlook

Outlook
Mail'lerinizi sürekli takip ettiğiniz Outlook sürekli çalışır halde olduğundan telefonunuzun bataryası mail geldikçe; hatta mail kontrol işlemi sürekli gerçekleştirildiğinden batarya ömrüne oldukça zararlı.
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Facebook

Facebook
Yapılan araştırmalara göre pili en çok tüketen uygulamalar arasında birinci sırada Facebook yer alıyor. Facebook'u kullandığınız süre boyunca telefonun batarya ömrü oldukça hızlı azalıyor. Bakın diğer hangi uygulamalar telefonun pil ömrünü sömürüyor?
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Whatsapp

Whatsapp
Açık olduğu süre boyunca ciddi derecede bataryanın azalmasına sebep oluyor.
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Antivirüs Programları

Antivirüs Programları
Telefonunuzda antivirüs programları varsa aklınızda olsun, tam bir pil tüketme canavarı!
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Snapchat

Snapchat
En çok şarj yiyen uygulamalar arasında Snapchat' de var.
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Instagram

Instagram
Instagram da pili tüketen uygulamalardan biri...
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Skype

Skype
Skype uygulamasında görüntülü konuşmak, yazışmak da pilin ömrünü büyük ölçüde etkiliyor.
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Youtube

Youtube
Youtube'da zaman geçirmek,videolar izlemekte pili azaltıyor.
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The Weather Channel

The Weather Channel
Hava durumu uygulamaları pilin gücünü tüketiyor.
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Candy Crush Saga

Candy Crush Saga
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Kamera

Kamera
Kamera da arka arkaya fotoğraflar çektiğimizde elbette şarj çabuk tükeniyor.
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Tumblr

Tumblr
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Google Maps

Google Maps
Haritalar uygulamasında gezinmek de pilin azalmasına neden oluyor.
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Clean Master

Clean Master
Clean Master uygulaması Android iyileştiricisi,bellek ve hız güçlendirici olarak görev yapıyor ama aynı zamanda pil canavarı...
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Twitter

Twitter
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Facebook Messenger

Facebook Messenger
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Facebook Sayfa Yöneticisi

Facebook Sayfa Yöneticisi
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Cookie Jam

Cookie Jam
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Path

Path
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Periscope

Periscope
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Angry Birds

Angry Birds
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Clash Of Clans

Clash Of Clans
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Google Chrome

Google Chrome
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Vine

Vine
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Tango

Tango
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Shazam

Shazam
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Line

Line
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Viber

Viber
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Hay Day

Hay Day
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TELEFON uygulamalar

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