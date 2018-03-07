Telefonların enerjisini emip tüketen uygulamalar

Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir!

Gerekmeyen uygulamaları kaldırın!

1 / 32 İşte pil katili uygulamalar...

2 / 32 Spotify Sanılanın aksine uzun süreli kullanımda batarya ömrünü ciddi oranda düşüren Spotify, ciddi bir batarya düşmanı.

3 / 32 Netflix Film ve dizilerin saatlerce izlendiği Netflix tam bir pil düşmanı. Filmi internetten stream yaparak izlemek yerine önce indirip sonra izlemek batarya ömrünüz için daha faydalı olacak!

4 / 32 Outlook Mail'lerinizi sürekli takip ettiğiniz Outlook sürekli çalışır halde olduğundan telefonunuzun bataryası mail geldikçe; hatta mail kontrol işlemi sürekli gerçekleştirildiğinden batarya ömrüne oldukça zararlı.

5 / 32 Facebook Yapılan araştırmalara göre pili en çok tüketen uygulamalar arasında birinci sırada Facebook yer alıyor. Facebook'u kullandığınız süre boyunca telefonun batarya ömrü oldukça hızlı azalıyor. Bakın diğer hangi uygulamalar telefonun pil ömrünü sömürüyor?

6 / 32 Whatsapp Açık olduğu süre boyunca ciddi derecede bataryanın azalmasına sebep oluyor.

7 / 32 Antivirüs Programları Telefonunuzda antivirüs programları varsa aklınızda olsun, tam bir pil tüketme canavarı!

8 / 32 Snapchat En çok şarj yiyen uygulamalar arasında Snapchat' de var.

9 / 32 Instagram Instagram da pili tüketen uygulamalardan biri...

10 / 32 Skype Skype uygulamasında görüntülü konuşmak, yazışmak da pilin ömrünü büyük ölçüde etkiliyor.

11 / 32 Youtube Youtube'da zaman geçirmek,videolar izlemekte pili azaltıyor.

12 / 32 The Weather Channel Hava durumu uygulamaları pilin gücünü tüketiyor.

13 / 32 Candy Crush Saga

14 / 32 Kamera Kamera da arka arkaya fotoğraflar çektiğimizde elbette şarj çabuk tükeniyor.

15 / 32 Tumblr

16 / 32 Google Maps Haritalar uygulamasında gezinmek de pilin azalmasına neden oluyor.

17 / 32 Clean Master Clean Master uygulaması Android iyileştiricisi,bellek ve hız güçlendirici olarak görev yapıyor ama aynı zamanda pil canavarı...

18 / 32 Twitter

19 / 32 Facebook Messenger

20 / 32 Facebook Sayfa Yöneticisi

21 / 32 Cookie Jam

22 / 32 Path

23 / 32 Periscope

24 / 32 Angry Birds

25 / 32 Clash Of Clans

26 / 32 Google Chrome

27 / 32 Vine

28 / 32 Tango

29 / 32 Shazam

30 / 32 Line

31 / 32 Viber