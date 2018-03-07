Telefonların enerjisini emip tüketen uygulamalar

Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir!
Gerekmeyen uygulamaları kaldırın!
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İşte pil katili uygulamalar...
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Spotify
Sanılanın aksine uzun süreli kullanımda batarya ömrünü ciddi oranda düşüren Spotify, ciddi bir batarya düşmanı.
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Netflix
Film ve dizilerin saatlerce izlendiği Netflix tam bir pil düşmanı. Filmi internetten stream yaparak izlemek yerine önce indirip sonra izlemek batarya ömrünüz için daha faydalı olacak!
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Outlook
Mail'lerinizi sürekli takip ettiğiniz Outlook sürekli çalışır halde olduğundan telefonunuzun bataryası mail geldikçe; hatta mail kontrol işlemi sürekli gerçekleştirildiğinden batarya ömrüne oldukça zararlı.
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Facebook
Yapılan araştırmalara göre pili en çok tüketen uygulamalar arasında birinci sırada Facebook yer alıyor. Facebook'u kullandığınız süre boyunca telefonun batarya ömrü oldukça hızlı azalıyor. Bakın diğer hangi uygulamalar telefonun pil ömrünü sömürüyor?
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Whatsapp
Açık olduğu süre boyunca ciddi derecede bataryanın azalmasına sebep oluyor.
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Antivirüs Programları
Telefonunuzda antivirüs programları varsa aklınızda olsun, tam bir pil tüketme canavarı!
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Snapchat
En çok şarj yiyen uygulamalar arasında Snapchat' de var.
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Instagram
Instagram da pili tüketen uygulamalardan biri...
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Skype
Skype uygulamasında görüntülü konuşmak, yazışmak da pilin ömrünü büyük ölçüde etkiliyor.
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Youtube
Youtube'da zaman geçirmek,videolar izlemekte pili azaltıyor.
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The Weather Channel
Hava durumu uygulamaları pilin gücünü tüketiyor.
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Kamera
Kamera da arka arkaya fotoğraflar çektiğimizde elbette şarj çabuk tükeniyor.
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Google Maps
Haritalar uygulamasında gezinmek de pilin azalmasına neden oluyor.
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Clean Master
Clean Master uygulaması Android iyileştiricisi,bellek ve hız güçlendirici olarak görev yapıyor ama aynı zamanda pil canavarı...
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Facebook Messenger
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Facebook Sayfa Yöneticisi