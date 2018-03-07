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'Kızıl Ajan' ortaya çıktı

GALERİ HABERLERİ  | 07.03.2018 08:25 | Son Güncelleme

İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal ölüm kalım savaşı verirken, bir dönem adından çokça söz ettiren Kızıl Ajan Anna Chapman, kendini Tayland'da gösterdi.

Britanya dış istihbarat servisi MI6'e casusluk yapmaktan 'suçlu' bulunan eski Rus istihbarat ajanı Sergey Skripal, İngiltere'de yaşam mücadelesi veriyor.

O ölümle cebelleşirken, Kızıl Ajan…

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66 yaşındaki Skripal, 2010 yılında, Rusya'nın ABD'deki 10 ajanının deşifre olmasının ardından Moskova-Washington arasında yapılan ve dünya medyasının yoğun ilgi gösterdiği "casus takası"nın ana figürlerinden biriydi.
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Moskova yönetimi, ABD'deki 10 ajanına karşılık, aralarında Skripal'ın da bulunduğu dört kişiyi iade etmişti.
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Amerikalıların verdiği isimler arasında ise bir dönem adından çokça söz ettiren Kızıl Ajan Anna Chapman bulunuyordu.
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Soğuk Savaş dönemini anımsatan bu "casus takası" ise Avusturya'nın Viyana Havalimanı'nda gerçekleşmişti.
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Takas, Amerikan ve Rus uçakları pistte yan yana gelmesiyle yapılmıştı.
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Skripal, İngiltere'de gözlerden uzak bir hayat sürerken, Kızıl Ajan, geri planda kalmamayı tercih etti ve ticari girişimleriyle milyoner oldu.
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Chapman şu sıralar Tayland'ın turistik adası Phuket'te geceliği 600 pound'luk bir tatil köyünden paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.
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Chapman, 2010'da ABD tarafından iade edilip ülkesine geldiğinde, kendisini çok sıcak karşılayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik övgü mesajları yayınlamaktan da kendini alamıyor.
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Kızıl Ajan Rusya Rus ajan Anna Chapman

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