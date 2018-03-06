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Rusya'nın en güzel kızını böyle seçiyorlar

GALERİ HABERLERİ  | 06.03.2018 11:02 | Son Güncelleme

Rusya'nın Rusya Güzeli (Miss Russia) Yarışması için başkent Moskova'daki bir AVM'de geleneksel açık seçmelerle gerçekleştiriliyor

Rusya'daki güzellik yarışmasında, güzellerden çok mekan konuşuldu.

AVM'de güzel seçiyorlar

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Seçmelerde her yıl AVM'deki meraklı gözler Rusya'nın yeni güzelinin kim olacağıyla ilgili fikir söylüyor.
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Yarışmaya halktan da oldukça yoğun bir ilgi var
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'Miss Russia 2014' yarışmasında ikincilik kazanan Anastasiya Reşetova Moskova'daki seçmelerde.
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'Miss Russia 2014' yarışmasında ikincilik kazanan Anastasiya Reşetova Moskova'daki seçmelerde.
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Seçmelerde bir güzelin boyu ölçülüyor.
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Güzellik yarışması seçmelerinin katılımcıları, jürinin sorularını yanıtlıyor.
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Rusya güzellik yarışması

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bizim avmlerde olsa bu avmlerde tıka basa yoğunluk olur ilgin. Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
Dünyanın en güzel kadınları rıstur
güzellik yarışmalarında boya kullanımı yasaklanmalı
Ruslar uzunboylu olunca hepsi güzel gözüküyor, yoksa her ırkın güzeli var
burda juri olmak ne zordur ya. hadi cik isin icinden,sec secebiliyosan????
bence dünyanın en güzel kadınları brezilya ve Türkiyededir rusların hepsi ruh gibi bakıyo ve çoğuda midesizz ayrıca 30 a gelmeden erkenden yaşlanıyolar
Bizim avm de yapsalar bunu orayı yıkarlar.
Bizim avm de bu yapılsa orayı yıkarlar.
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