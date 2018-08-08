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08.08.2018 tarihi nikah sayısını 5 katına çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 15:41 | Son Güncelleme

HAFTA içi günde ortalama 4 nikaha ev sahipliği yapan Maltepe Belediyesi Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi Nikah Salonları'nda bugün nikah sayısı 5 katına çıktı.

08.08.2018 tarihi nikah sayısını 5 katına çıkardı

İSTANBUL, (DHA) - HAFTA içi günde ortalama 4 nikaha ev sahipliği yapan Maltepe Belediyesi Küçükyalı Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi Nikah Salonları'nda bugün nikah sayısı 5 katına çıktı. 08.08.2018 tarihinde nikahlarını kıydırmak isteyen çiftler belediyenin evlendirme dairesine akın etti.

Hafta içi günde ortalama 4 nikaha ev sahipliği yapan evlendirme dairesi 08.08.2018 tarihi sebebiyle bugün 5 kat artarak 20'ye ulaştı. Törenlerde nikah memuru, günün anlam ve önemine yönelik esprili konuşmasıyla ortamı yumuşatarak, çiftlerin heyecanına ortak oldu. Evlenen çiftlerden Burhan Eryılmaz-Havva Özlem Çiçek çifti, uğurlu sayılarının 8 olduğunu belirterek, bu tarihi özellikle tercih ettiklerini söylerken, Süleyman Ayten-Habibe Atalay çifti de, hem Ayten’in doğum günü olması, hem de tarihin uyumu nedeniyle bugünü seçtiklerini belirtti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise bu özel günde nikâh kıydıran çifteleri, “Nikah tarihi olarak 08.08.2018 tarihini tercih eden tüm çiftlerimizi tebrik ediyorum. Nikâh dairemiz yoğun bir güne ev sahipliği yaptı. Kendileri için özel bir gün ve bugünün ömür boyu kendilerine mutluluklar getirmesini diliyorum” sözleriyle tebrik etti.

(FOTOĞRAFLI)

08.08.2018 tarihi nikah sayısını 5 katına çıkardı08.08.2018 tarihi nikah sayısını 5 katına çıkardı08.08.2018 tarihi nikah sayısını 5 katına çıkardı08.08.2018 tarihi nikah sayısını 5 katına çıkardı

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