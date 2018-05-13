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1-Annesinin hikayesini kitaplaştırıp, Anneler Günü'nde hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 14:37 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da, gazeteci Nail Azbay (27), annesi Seviye (57) ile 17 yıl önce kaybettiği babası Süleyman Azbay'ın hikayesini anlattığı kitap yazdı.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da, gazeteci Nail Azbay (27), annesi Seviye (57) ile 17 yıl önce kaybettiği babası Süleyman Azbay'ın hikayesini anlattığı kitap yazdı. Nail Azbay, 'Süleyman ile Seviye' adını verdiği roman türündeki kitabı Anneler Günü'nde annesine hediye etti. Sürpriz karşısında şaşıran Seviye Azbay, "Çok duygulandım. Geçmişte yaşadıklarımızı hep yazmış. Bilmediklerimizi ve unuttuklarımızı kaleme almış" dedi.

Afyonkarahisar'da, yaklaşık 7 yıldır çeşitli kurumlarda muhabirlik ve spikerlik yapan Nail Azbay, annesi Seviye ile 17 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu 40 yaşında kaybettiği babası Süleyman Azbay'ın hikayesini anlattığı 'Süleyman ile Seviye' adlı kitabı yazdı. Çocuk yaşta kaybettiği babasının hikayesini annesiyle yaptığı sohbetlerde öğrenen Nail Azbay, her ikisinin yaşadıklarına yer verdiği roman türünde kitabı tamamladı. Nail Azbay'ın roman türündeki üçüncü kitabı olan 'Süleyman ile Seviye' 2 bin adet basıldı.

Kapağında annesinin gelinlikli, babasının ise portresinin çizildiği kitabını Anneler Günü'nde sürpriz yaparak, Seviye Azbay'a hediye eden Nail Azbay, "Sen benim her şeyimsin" diyerek, annesine sarıldı. Duygulanan anne Azbay, oğlunun sürprizi dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.

'GEÇMİŞTE ONA ANLATTIKLARIMI UNUTMAMIŞ VE YAZMIŞ'

Seviye Azbay, kitapta 17 yıl önce kaybettiği eşi Süleyman Azbay'ın da yer almasının kendisini duygulandırdığını belirterek, "Oğluma teşekkür ediyorum. Babasıyla benim hikayemi yazmış. Çok çok memnun oldum. Anneler Günü kutlu olsun. Çok duygulandım. Geçmişte yaşadıklarımızı hep yazmış. Bilmediklerimizi ve unuttuklarımızı kaleme almış. Nail'e küçük yaştan itibaren anlattıklarımı not tutmuş. Hatta benim unuttuklarımı bile yazmış. Kahvaltıda bir araya geldiğimizde anlatırdım. Kitabı görünce hayretler içinde kaldım ve şaşırdım. Nasıl unutmadan yazdı bilemedim. Oğlum güzel bir sürpriz yaptı" diye konuştu.

Kitabın kapağında kendisi ve eşinin fotoğrafını da gören Seviye Azbay, "En çok onlar duygulandırdı. 17 yıl önce vefat eden eşimin resmini görünce duygulandım. Çok çok memnun oldum" dedi.

'ANNESİNİ 1 YAŞINDAYKEN KAYBETMİŞ'

Annesinin kendisine çocukluğundan itibaren hikayesini anlatmaya başladığını kaydeden Nail Azbay ise ilk zamanlar kulak vermediği annesinin hikayesini zaman geçtikçe ilginç bulduğunu söyledi. Azbay, son 1 yılda annesinin söylediklerini kayda almaya başladığını belirterek, "Annem bana zaman zaman hikayesini anlatırdı. Çocukluğundan annesini anlatırdı. Annem annesini 1 yaşındayken kaybetmiş. Aslında kitabın başlangıcı o günden başlıyor. Annemin evlatlık verilmesi söz konusu oluyor. Anneme amcasının hanımı ve babaannesi bakıyor. O süreçlerden bu günlere kadar gelen süreci özetliyor" diye konuştu.

'TÜM ANADOLU KADINLARINI ANLATTIM'

Kitapta sadece annesini değil, Anadolu kadınlarının yaşadıklarına ve yaşayabileceklerine yer verdiğini kaydeden Nail Azbay, şunları söyledi:

"Burada anlatılan sadece annemin hikayesi değil. Anadolu'nun kültürünü, Anadolu'da yaşayan kadınların yaşadıklarını ve yaşayabileceklerini, aşkını, sevgisini, hüznünü çok net şekilde ortaya koyuyor. Annem burada aslında kendini anlatmıyor. Anadolu'da yaşayan bütün kadınların ve bütün insanların ortak sesi olmuş durumda. Ben sadece aracıyım. Bu kitapta konuşan ben değilim, bu kitapta konuşan bizzat annem Seviye Hanımdır. Bütün Anadolu kadınları bu kitapta sesini haykırıyor. Annemin mutlu olması benim için çok daha önemli. Çünkü babam vefat ettiğinde ben 10 yaşındaydım. Benim bu günlere gelmeme vesile olan tek kişi annemdir. Biz onunla yaşadık ve onunla gördük. Onun hakkını ne yapsam ödeyemem."

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