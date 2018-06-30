HABER

1 dakika ile sınava alınmayan Kader, gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 12:29 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta geç kaldığı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) alınmayan Kader Ceren Elcik (18), annesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta geç kaldığı için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) alınmayan Kader Ceren Elcik (18), annesine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

YKS'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne(TYT) giren adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi. Küpe, bilezik, kolye gibi eşyalarla sınava girmek isteyenler görevli polis memurları tarafından geri çevrildi. Öğrenciler, yasak olan eşyaları ailelerine teslim ettikten sonra sınav salonuna alındı. Çocuklarını sınava getiren velilerde okul bahçelerinde heyecanla bekledi. Aileler okul önlerinde çocukları için dua okuyarak sınavın bitmesini bekledi.

SINAVA ALINMAYAN ÖĞRENCİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Sınava girmek için Devrek ilçesinden Zonguldak Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi'ne gelen Kader Ceren Elcik ise sınav saati olan 10.00'dan 1 dakika sonra geldiği için içeri alınmadı. Koşarak okul kapısına yönelen Elcik'e, görevliler sınavın başladığı ve içeri alınamayacağını söyledi. Elcik, sınav giriş belgesini yırtarak gözyaşlarına boğuldu. Dışarıda bekleyen annesinin yanına giden Elcik, sarılarak uzun süre ağladı. Annesi de kızının sınava alınmamasına tepki gösterdi.

PARTNERSanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...Sanatçı çizimleri onları bu hale getirdi! İşte Ölüler Günü Festivali...
Bursa'da geç kalan öğrenciler sınava giremediBursa'da geç kalan öğrenciler sınava giremedi
AK Parti'den Eylül Yağlıkara cinayetiyle ilgili sert açıklamaAK Parti'den Eylül Yağlıkara cinayetiyle ilgili sert açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Son dakika! Fuat Sezgin hayatını kaybetti

Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TIR şoförü rezaleti! Çığlık atınca kaçmaya çalıştı

TIR şoförü rezaleti! Çığlık atınca kaçmaya çalıştı

Başbakan Yıldırım: Dükkanı kapattık!

Başbakan Yıldırım: Dükkanı kapattık!

AK Parti'den Eylül Yağlıkara cinayetiyle ilgili sert açıklama

AK Parti'den Eylül Yağlıkara cinayetiyle ilgili sert açıklama

YKS'yi bir dakikayla kaçırdı, bir yılı gitti!

YKS'yi bir dakikayla kaçırdı, bir yılı gitti!

Bakanlık harekete geçti! ABD'ye belgeler gönderildi

Bakanlık harekete geçti! ABD'ye belgeler gönderildi

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

Kan donduran iddia! Genç kızla komadayken ilişkiye girmiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.