HABER

1- Edirne turistlerin akınına uğradı, ciğercilerin önünde kuyruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 11:53 | Son Güncelleme

EDİRNE, hafta sonu ve 23 Nisan tatilinin birleşmesiyle yerli turistlerin akınına uğradı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE, hafta sonu ve 23 Nisan tatilinin birleşmesiyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kente gelenler, meşhur tava ciğerini yemek için uzun kuyruklar oluştururken, hafta sonunda 1,5 tonun üzerinde ciğer satıldığı belirtildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonu tatilinin birleşmesiyle, Edirne'de yerli ve hemen hemen her hafta sonu gelen Bulgar turistlerin akınına uğradı. Yerli turistler, başta Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camisi olmak üzere kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi. Kentin ünlü tava ciğeri de özellikle yerli turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Bu nedenle ciğercilerin önünde uzun kuyrukları oluşurken, dakikalarca sırada bekleyenler göze çarpıyor. Otellerin ve pansiyonların tamamen dolduğu kentte hafta sonu 1,5 tonun üzerinde ciğer satıldığı belirtildi.

'YETİŞEMİYORUZ'

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne'ye ciğer yemek için gelenlerin sayısında hızlı artış olduğunu bu nedenle müşterilere ciğer yetişemediklerini söyledi. Dinar, "Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinden

ciğer yemek için geliyorlar. Hatta gelenlerle konuştuğumuzda kendilerini ziyaret etmek için farklı illerden gelen misafirlerini de getiriyorlar. Bu nedenle bir ciğer turizm oluştu, gastronomi turizmi oluşturdu. Yetişemiyoruz. Bizim için çok tatlı telaş bu her geleni ağırlamaya çalışacağız" dedi.

Ciğerci Erdal Akgün de gelen taleplere cevap vermek için yeni soğuk deposu kurarak önceden hazırladıkları ciğerleri burada stoklarını söyledi.

CİĞER YEMEK İÇİN SAATLERCE BEKLİYORLAR

İstanbul'dan arkadaşlarıyla Edirne'ye gezmek için turla gelen Nilgün Değirmenci, ciğer yemek için dakikalarca kuyrukta beklediklerini söyledi. Eskişehir'den eşi ve çocuklarıyla, tarihi yerleri gezip ciğer yemek için kuyrukta bekleyen Şükran Alay, yarım saat kuyrukta beklemelerinin ardından ciğer yediklerini söyledi. Kırklareli'den eşi ile gelen ve 45 dakikadır sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirten Mümtaz Sürücü, "Yaklaşık 45 dakikadır kuyrukta bekliyorum. Sırf ciğer yemek için Edirne'ye geldik. Ciğer yemek için 45 dakikadır bekliyorum, 45 dakika daha beklerim" dedi.

'OTELLERİN DOLULUK ORANI YÜZDE YÜZ KAPASİTEYE ULAŞTI'

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, özelikle hafta sonları otellerde doluluk oranının yüzde 100 kapasitesine ulaştığını söyledi. Son 2 ayda Edirne'yi 200 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Hacıoğlu, "Adeta açık hava müzesi olan Edirne, 1400 üzerinde sahip olduğu kültür mirası sayesinde, tarih ve kültür turizminin odak noktasıdır. 2017'de sadece Selimiye Camii'ni 2 milyon kişinin ziyaret etmesi bunun ispatadır. Son 2 ayda 200 bin kişi kenti ziyaret etti, bu nedenle özellikle hafta sonu otellerin doluluk oranı yüzde 100 kapasiteye ulaştı. Edirne'ye gezmeye gelenler gezilerinin ardından meşhur yaprak ciğerini yemek için ciğercilerin önünde uzun kuyruk oluşturuyor. 5-6 Mayıs'ta Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'ne 50 bin kişi gelmesini bekliyoruz" dedi.

YSK Başkanı'ndan 'İYİ Parti' açıklamasıYSK Başkanı'ndan 'İYİ Parti' açıklaması
Milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!Milletvekili adayının kasedi ortaya çıktı!
24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

İlginizi Çekebilir

Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu

Turgutlu'da "hayır demek ne mümkün" yanıtıyla nikahı iptal olan gelin ve damat konuştu

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak? Ahmet Hakan yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esas rakibi kim olacak? Ahmet Hakan yazdı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum! 'CHP-İYİ Parti işbirliği...'

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Erdoğan'a reyting şoku! Dizi özetlerinin bile gerisinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

Taksim Meydanı'nda gergin 23 Nisan töreni! CHP'li Dursun Çiçek, Milli Eğitim Müdürü ile tartıştı

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı 2018: Atatürk'ün tüm çocuklara armağanı!

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz! Korkmayacağız

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.