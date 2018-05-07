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1 ekmek 77 lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ Gıda, Gastronomi ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda stant açan Yakup Özyılmazel, raf ömrü 6 ay olan ekmeğin kilosunu 10 liradan satıyor.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ Gıda, Gastronomi ve Yöresel Lezzetler Fuarı'nda stant açan Yakup Özyılmazel, raf ömrü 6 ay olan ekmeğin kilosunu 10 liradan satıyor. Terazide 7 kilo 750 gram gelen ekmeğin fiyatının 77 lira olduğunu ve Kahramanmaraşlıların ilgisinden memnun kaldığını belirten Özyılmazel, "3 ton ekmekle geldik ve şu ana kadar 1 ton civarında sattık" dedi. İncirden zeytinyağına, sucuktan bala, Kars kaşarından Van'ın otlu peynirine kadar birbirinden lezzetli, çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı Gıda, Gastronomi ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 4 Mayıs günü Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde başladı. Kahramanmaraş'ın biberi, dondurması ve cevizinin de yer aldığı, Türkiye'nin değişik şehirlerinden 30'un üstünde firma tarafından stant açılan fuar, büyük ilgi gördü. Fuarın en çok ilgi gören yeri ise Giresun'un Dereli ilçesinden gelen Yakup Özyılmazel'in standı oldu. Ekmek, fasulye, mısır unu, peynir ve tereyağı gibi doğal ürünler satan Özyılmazel'in en dikkat çeken ürünü, devasa büyüklükteki ekmekleri oldu. Fırınlarda satılanların 30 katı büyüklüğündeki ekmekleri görenlerin ilk sorusu 'Bu ne ekmeği?' olurken, tadına bakanların çoğu da fuardan ekmek alarak ayrıldı. RAF ÖMRÜ 6 AY Kilosu 10 lira satılan ve her biri 7,5 ile 8 kilo arasında değişen devasa büyüklükteki ekmekler, dilim dilim satışa çıkarılıyor. Teraziye koyduğu ekmeğin 7 kilo 750 gram gelmesi üzerine Yakup Özyılmazel, "Bu ekmek 77 lira" dedi. Başta ekmekleri olmak üzere ürünlerinin tamamının doğal ve organik olduğunu belirten Özyılmazel, ekmeğin ekşi maya ile yapıldığını ve bu nedenle de diğer ekmeklere göre uzun süre bayatlamayıp, tazeliğini koruduğunu söyledi. Fuardan da memnun kaldığını belirten Özyılmazel, ekmekleri Dereli ilçesinin Bektaş Yaylası'nda taş fırınlarda pişirdiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Ekmeğimizin özelliği, tam buğday ununda yapılıyor olması, bir de ekşi maya kullanılması. Ekşi maya olduğu için bozulmuyor, uzun süre kullanılabiliyor. Hamuru iki gün önceden yoğuruluyor, bir müddet dinleniyor. Ondan sonra taş fırında pişiriliyor. 6 ay raf ömrü var. Kilosunu 10 liradan satıyoruz. 3 ton ekmekle geldik ve şu ana kadar 1 ton civarında sattık." MEYVE TABAKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR Fuara Sivas'ın Şarkışla ilçesinden katılan Ahmet Karasubaşı ise pratik mutfak aletleri satıyor. Karasubaşı, kadınların mutfakta sebze ve meyvelerini daha kolay ve hızlı soyup, doğramalarına yardımcı olacak aletleri satarken de ilginç bir yola başvuruyor. Sebze ve meyvelere, meyve ve salata tabaklarına şekiller vererek, dikkat çeken görsellik sunuyor. Karasubaşı, bunun, satışlarını da etkilediğini söyledi. Gıda, Gastronomi ve Yöresel Lezzetler Fuarı, 13 Mayıs'a kadar gezilebilecek. FOTOĞRAFLI

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