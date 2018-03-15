Abdullah Gül Üniversitesinde (AGÜ) bu yıl ilki gerçekleştirilen 1. Kayseri Elektrik-Elektronik Günü düzenlendi.

Elektrik-Elektronik Günü, AGÜ, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNY) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğrenci Kulüpleri tarafından ortaklaşa organize edildi.

Öğrencilerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği hakkındaki bilgi ve donanımlarını geliştirip, bilimi ilerletmek, teknolojiyi geliştirmek, potansiyellerine katkı sağlamak ve üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, AGÜ Sümer Kampüsü’nde yapıldı.

Rektörlük konferans salonundaki etkinliğin açılışında konuşan AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, değişen dünyada mühendislerden aranan özellikleri ve beklentileri anlattı.

Günümüzde bir mühendisin kesinlik iyi derecede İngilizce bilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sabuncuoğlu, ayrıca küresel sorunlarla ilgilenmesi, iyi bir dijital okuryazar olması, mobil olması girişimci ve yenilikçi olması gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Sabuncuoğlu, artık mühendislik alanında da veri mühendisliği, nano malzeme tasarım mühendisliği ve geri dönüşüm teknolojileri mühendisliği gibi yeni yeni bir çok mesleğin ortaya çıkmaya başladığına dikkati çekti.

Açılış konuşmasının ardından Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necmi Taşpınar, AGÜ Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serhan Yamaçlı, etkinliğe katılan davetliler ve öğrencilerle söyleşi yaptı ve onların sorularını cevapladı.

Daha sonra INFOMAG Yayıncılık Genel Yayın Yönetmeni ve Harvard Business Review Türkiye Baş Editörü Serdar Turan, “Kendimizi keşfetmek” konulu konferans verdi.

Turan, iş dünyası perspektifi ile son dönemde neler konuşuluyor, sıkıntı noktaları ve fırsat noktaları nerede görülüyor, elektrik- elektronik mühendislerinin avantajları ve dezavantajlarını anlattı.

İş dünyasındaki sorunları çeşitli örneklerle dile getiren Turan Elektrik- elektronik mühendislerini bekleyen fırsatlara da değindi.

Mercedes Benz Aksaray İntralojistik Genel Müdürü İsmail Toygar da bir konferans vererek, dünyanın hızla değişmesiyle, Mercedes Benz Türkiye’nin de değişmekte ve değişime ayak uydurmakta olduğunu ifade etti.

Toygar, firmalarının işe alma kriterleri, çalışacaklarda aranan öncelikli yetkinlikler hakkında bilgiler verdi ve özellikle mezun olacak öğrencilere iş yaşamı ile ilgili önerilerde bulundu.

Etkinliğin diğer oturumlarında ise mühendisler, akademisyenler ve öğrenci buluşmaları gerçekleştirildi.

Tam gün süren etkinliğe Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, AGÜ, Erciyes ve Nuh Naci Yazgan Üniversitelerinden akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.