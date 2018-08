1-MAGANDA KURBANI LİSELİ AHMET'İN ADI PARKA VERİLECEK

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ?de maganda kurşunu ile yaralanan, 2 yıl 11 gün yaşama tutunabilen lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, ölümünün 1?inci yılında mezarı başında anıldı. Maganda kurbanı Ahmet Emre'nin 1?inci ölüm yıldönümü nedeniyle babası Gazi Mahallesi?nde çok sayıda yere afiş asılarak el ilanları yapıştırdı. Anma etkinliğine sabah erken saatlerde gelen baba Bülent Çavuş, 7 ay yoğun bakımda kalan, doktorların ?Yaşamazö dediği oğlunun yaşamak için direndiğini, ardından 1 yıl 5 ay fizik tedavi gördüğünü anlatırken, ?Hayalleri vardı, yerine getiremedim. Son isteğini kulübün de desteği ile çok sevdiği Beşiktaş armalı mezarını yaptırdık" dedi. ?1 MERMİ İLE 4 KİŞİ VURULDUK" Oğlu Ahmet Emre?nin vurulmasından sonra failin tespit edilerek, yargılanması ve ceza alması için 3 yılda yaptıkları tüm çabalardan 3 yılda ?Karınca boyu? yol alamadıklarını anlatan Bülent Çavuş şöyle konuştu: ?Her zaman büyüklerimize, ?Biz yandık, başkaları yanmasın? dedik. 1 mermi geldi, Emre?nin yanı sıra beni, eşimi, diğer çocuğumu vurdu. Oğlumun tedavi mücadelesi ile uğraşırken borçlarımızı ödeyebilmek için evimizi sattık. Tedavide çok yüklü masraflar çıktı bize. Emre?nin vasiyeti vardı; ?Bana bunu yapan yakalansın? diye. Görgü tanıkları, ?Görmedim, duymadım, bilmiyorum? dedi. Dosyası halen açık, savcılık halen uğraşıyor. Devletimizden isteğimiz; bu acının dinmesi, Emre?nin rahat uyuyabilmesi için o magandanın bulunup yakalanması, cezasını çekmesi. Annesi ile her gün gelip mezar taşını silmekten başka bir şey yapamıyoruz. 2 yıl boyunca her sabah kalkıp hastaneye gidiyorduk, birçok gece hastane bahçelerinde yattık şimdi mezarlıktayız. Sağlık Bakanlığımıza çağrıda bulundum; Maganda veya bireysel silahlanmadan vurulanlara bütçe ayrılmasını istedim. Zor bir süreç biz evimizi, elimizdekini sattık. Bireysel silahlanmada vurulanların yüzde 70?i felç kalıyor, yüzde 30?u vefat ediyor. Failler ne hikmetse yakalanmıyor. Çevremizdeki insanlara danışarak ?Ahmet Emre Çavuş Derneği? kurmaya karar verdik. Hedefimiz bireysel silahlanmaya karşı insanları bilinçlendirmek. Biz 1 mermi ile 4 kişi vurulduk, ama başka anneler, babalar ağlamasın istiyoruz" ARAŞTIRMA VE SORU ÖNERGELERİ, EK KANUN MADDESİ Kuran-ı Kerim okunurken Anne Zeynep Çavuş?un mezar taşına sarılarak sürekli gözyaşı döktüğü anmaya katılarak dua eden CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, kendisi gibi Beşiktaşlı olan Ahmet Emre Çavuş olayının mutlaka aydınlatılması gerektiğini belirtirken, ?Bu olay özelinde Türkiye?deki bireysel silahlanma ile ilgili ciddi bir araştırma yapılmasının gerekliliği var. Hem bireysel silahlanma hem Emre olayının araştırılması ile ilgili Meclis?e araştırma ve soru önergesi vereceğiz. Maganda kurbanlarına destek olabilmek için de bir kanun maddesini aynı zamanda vermek gerekiyor" diye konuştu. ADI PARKA VERİLECEK Sultangazi Belediye Başkanı AK Partili Cahit Altunay da; nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet ettiği Ahmet Emre Çavuş?un uzun süren yaşam mücadelesini yitirdiğini ifade ederken, ?Bize düşen arkasından hayırla yad etmek, onu unutmamak ve unutturmamak adına adını taşıyan yer tahsis etmek. Adını yaşatmak için uygun bir yerde adını bir parka vermeyi tasarladık" dedi. NELER OLMUŞTU? Olayın meydana geldiği 2 Ağustos 2015 tarihinde 17 yaşında olan Ahmet Emre Çavuş 3 arkadaşı ile kaldırımda yürürken, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan bir tabancadan açılan ateşle ensesinden yaralandı. Ahmet Emre Çavuş, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken kurşunun isabet ettiği omuriliğinin zedelendiği belirlendi. Liseli Çavuş, göğsünün altından itibaren felç oldu. Yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi, 2 çocuk babası Bülent Çavuş ile Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu'na hizmet veren taşeron firmada 'Bakıcı anne' eşi Zeynep Çavuş, aylarca yoğun bakım servis önünden ayrılamayınca işsiz kaldı. Tanınmış çok sayıda politikacının yanı sıra koyu taraftarı olduğu Beşiktaş?ın Başkanı Fikret Orman, aralarında oyuncular Ahmet Kural ve Murat Cemcir?in de bulunduğu çok sayıda tanınmış isim de liseli Ahmet Emre?yi ziyaret ederken, 190 bin TL?yi bulan fizik tedavi giderinin bir bölümünü karşılamak amacıyla 20 yerel sanatçının katılımı ile gece düzenlendi. Uygulanan fizik tedaviye olumlu yanıt veren Ahmet Emre Çavuş, enfeksiyon sonucu 13 Ağustos 2017 tarihinde kurtarılamadı. Koyu Beşiktaş taraftarı Ahmet Emre Çavuş?un son isteklerinden biri olan ?Kartal armalı? üzerinde fotoğrafının da bulunduğu özel tasarlanan mezarı, siyah-beyazlı kulüp tarafından geçen yılın sonunda yaptırılmıştı. Görüntü Dökümü: -Ölen Ahmet Emre Çavuş'un sağlıklı görüntüleri (Cep telefonu kaydı) -Ahmet Emre Çavuş'un vurulmasından sonraki güvenlik kamerası ile hastanedeki görüntüleri -Sanatçıların Çavuş için gönderdikleri mesajlar -Ahmet Emre Çavuş, annesi Zeynep ile hastanede -Baba Bülent Çavuş, oğlunun cenazesinde konuşurken ve cenaze taşınırken -1'inci ölüm yıldönümü anma pankartı -Ahmet Emre Çavuş'un Beşiktaş tarafından yaptırılan mesajı ve özgeçmiş pankartı -Babası, mezarını silerek temizlerken -Baba Bülent Çavuş, yaşadıklarını ve oğlunun vurulması ile ilgili görüşlerini DHA'ya anlatırken -CHP milletvekili mezar başında ve DHA'ya konuşurken -Anne Zeynep ve yakınları mezar başında ağlarken, Kuran okunurken