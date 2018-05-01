1- Maltepe Miting Alanı'nda gerginlik: 6 gözaltı

Cansel KİRAZ - Mustafa AKIN - Güven USTA/ İSTANBUL, (DHA) Maltepe Miting Alanı'na girişte kurulan polis noktasında çıkan arbede sonrası 6 kişi gözaltına alındı.

Maltepe Miting Alanı girişindeki arama noktasında gerginlik çıktı. İddiaya göre LGBTİ üyesi bir kişi, kendisini erkek polise aratmak istemedi. Grup ile polis arasında gerginlik çıktı. Yaşanan arbedede 6 kişi gözaltına alındı.

