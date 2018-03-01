1 Mart Bosna Hersek’in Bağımsızlık Günü

Adana Bosna Kardeşlik Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Kasım Gül, "Bağımsızlığın ağır bedellerini hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Gül, Bosna Hersek’in Bağmsızlığı’nın 26. Yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Gül, eski Yugoslavya’nın parçalanmasıyla birlikte Slovenya ve Hırvatistan’ın ardından merhum Aliya İzzetbegoviç ve arkadaşlarınını önderliğinde düzenlenen referandumla 1 Mart 1992 yılında bağımsızlığını ilan eden Bosna-Hersek’in, acı bir bedelle ödediği ’’onurlu gününün’’ 26. yılı olduğunu belirtti.

Açıklamasında, "Yugoslavya’yı oluşturan 6 federal cumhuriyetten biri olan Bosna-Hersek, 1991 yılında Slovenya’nın, ardından Hırvatistan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte, ya ’’büyük Sırbistan’’ın bir parçası, ya da ’’ağır bir bedelle ödeyeceği’’ bağımsız bir devlet olma yolunda karar verecekti" ifadelerini kullanan Gül, şunları kaydetti:

"Bilge Kral merhum Aliya İzzetbegoviç ve arkadaşlarının önderliğinde bir araya gelen Bosnalılar, onurlu bir gelecek konusunda referandum kararı aldı. Bosnalı Sırpların boykot ettiği referandum, 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihleri arasında düzenlendi. Ülkede yaşayan nüfusun yüzde 64’ünün desteklediği referandumla ’’bağımsızlığa’’ evet diyen Bosna-Hersek halkına karşı, Sırpların cevabı saldırı ve savunmasız sivillere karşı katliamlar işlemek oldu. Avrupa’nın o dönem en büyük 4’üncü ordusu olan ve tamamına yakını Sırplardan oluşan Yugoslav birlikleri, Bosna-Hersek’in kentlerini kuşatma altına alarak, sivil halka karşı saldırı başlattı.Yugoslav birliklerinin silahlandırdığı Bosnalı Sırplar da ülkede etnik temizliğe başladı, kurulan toplama kamplarında Boşnaklara yönelik işkence ve katliamlara, kadınlara yönelik de sistematik tecavüzlere giriştiler."

Uluslararası toplumun gözleri önünde tam 3,5 yıl yaşanan ve Srebrenitsa’da işlenen ’’soykırım’’la devam eden Bosna’daki savaşın, 1995’te imzalanan Dayton Barış Antlaşması ile sona erdiğini hatırlatan Gül, "Bosna-Hersek’te, bağımsızlığın ’’ağır bedeli’’ olarak 50 bini kadın 16 bini çocuk olmak üzere Boşnaklardan 254 bin kişi katledildi, 50 bine yakın kadın tecavüze uğradı, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü. Savaş öncesi Boşnak nüfusun çoğunlukta yaşadığı ülkenin doğusundaki Srebrenitsa, Foça, Zvornik, Bratunac, Vişegrad gibi kentlerde ise yaşanan etnik temizlikten dolayı Müslüman nüfus nerdeyse hiç kalmadı. Bosna-Hersek’ te bağımsızlığın ağır bedellerini hiçbir zaman unutmayacağız. Bu duygularla 26 Bağımsızlık Gününü kutluyoruz’’ diye konuştu.