HABER

1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 13:10 | Son Güncelleme

 1 Mayıs 2018 Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenleri Taksim Kazancı Yokuşunda karanfillerle andı.

1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı

Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL, (DHA) 1 Mayıs 2018 Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenleri Taksim Kazancı Yokuşunda karanfillerle andı. Tertip komitesi 1 Mayıs 2018 için İstiklal Caddesi'nde bildiri dağıttı.

DİSK,KESK, TMMOB,TTB'nin oluşturduğu 1 Mayıs 2018 Tertip Komitesi, 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenler için Gümüşsuyu'nda toplanarak kazancı Yokuşu'na yürüdü. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz'ın aralarında olduğu grup, polisin bariyerlerle çevirdiği alana geldi.

“Yaşasın 1 Mayıs”, "1 Mayıs Şehitleri Ölümsüzdür" diye sloganlar atan grup üyeleri, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada "Buradan 1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum.Bizler 2018'in 1 Mayıs'ında 50'nin üzerinde sendika, meslek örgütü, siyasi parti, demokratik kitle örgütü olarak dedik ki bu 1 Mayıs'ta ülkenin kutuplaştırıldığı, halkın birbirine düşman edilmeye çalışıldığı bu kadar tarihsel süreçte 1 Mayıs'ı milyonların buluştuğu demokrasi buluşmalarına çevireceğiz.İstanbul Maltepe Meydanı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs Meydanlarında buluşacağız" dedi.

Açıklamalar sonrası, Kazancı Yokuşu’na 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı. Komite üyeleri, İstiklal Caddesi boyunca bildiri dağıtarak Şişhane Parkı’na gitti.

(FOTOĞRAF)

1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı

AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?
AK Parti'de sürpriz milletvekili adayıAK Parti'de sürpriz milletvekili adayı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Turabi diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Turabi kararını açıkladı! İşte tarihi ceza

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Bakan Fakıbaba: Halk bizden yüz çevirdi!

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Kim Kardashian'ın çıplak paylaşımına Demet Akalın'dan tepki

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

İlginizi Çekebilir

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek hayatını kaybetti

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

Cübbeli Ahmet ile Ahmet Hakan arasında 'dua' tartışması

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ’dan Abdullah Gül iddiası

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

Bedelli askerlik çıkacak mı? AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal noktayı koydu

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

İbrahim Tatlıses'in Erdoğan'a anlattığı İdo anısı sosyal medyayı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adıyaman'da korkutan patlama!

Adıyaman'da korkutan patlama!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!

Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!

Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Deprem uzmanlarından korkutan uyarı: Bu bir sinyaldi, geliyor!

Özden Örnek kimdir? Balyon Davası mağüduru eski komutan Özden Örnek yaşamını yitirdi!

Özden Örnek kimdir? Balyon Davası mağüduru eski komutan Özden Örnek yaşamını yitirdi!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan: Bu sefer devir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.