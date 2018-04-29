1 MAYIS 1977'DE HAYATINI KAYBEDENLER KARANFİLLERLE ANILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA

1 Mayıs 2018 Tertip Komitesi, 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenleri Taksim Kazancı Yokuşunda karanfillerle andı. Tertip komitesi 1 Mayıs 2018 için İstiklal Caddesi'nde bildiri dağıttı.

DİSK,KESK, TMMOB,TTB'nin oluşturduğu 1 Mayıs 2018 Tertip Komitesi, 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenler için Gümüşsuyu'nda toplanarak kazancı Yokuşu'na yürüdü. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, Türk Tabipler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz'ın aralarında olduğu grup, polisin bariyerlerle çevirdiği alana geldi.

Yaşasın 1 Mayıs", "1 Mayıs Şehitleri Ölümsüzdür" diye sloganlar atan grup üyeleri, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu yaptığı konuşmada "Buradan 1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyorum.Bizler 2018'in 1 Mayıs'ında 50'nin üzerinde sendika, meslek örgütü, siyasi parti, demokratik kitle örgütü olarak dedik ki bu 1 Mayıs'ta ülkenin kutuplaştırıldığı, halkın birbirine düşman edilmeye çalışıldığı bu kadar tarihsel süreçte 1 Mayıs'ı milyonların buluştuğu demokrasi buluşmalarına çevireceğiz.İstanbul Maltepe Meydanı olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs Meydanlarında buluşacağız" dedi.

Açıklamalar sonrası, Kazancı Yokuşu’na 1 Mayıs 1977’de hayatını kaybedenler için karanfil bırakıldı. Komite üyeleri, İstiklal Caddesi boyunca bildiri dağıtarak Şişhane Parkı’na gitti.

Görüntü Dökümü:

1 Mayıs Tertip Komitesi'nin toplanması

1 Mayıs pankartı ile Kazancı yokuşuna yürünmesi

Saygı duruşu

1977'de hayatını kaybedenlerin isimlerinin okunması

Slogan atılması

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nun konuşması

Kazancı yokuşuna karanfil bırakılması

İstiklal Caddesinde bildiri dağıtması

Genel ve detaylar

