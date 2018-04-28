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1 MAYIS 1977'DE HAYATINI KAYBEDENLER KAZANCI YOKUŞU'NDA ANILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA  78'liler Girişimi öncülüğünde düzenlenen etkinlikle 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu'nda anıldı.

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ - İSTANBUL DHA
78'liler Girişimi öncülüğünde düzenlenen etkinlikle 1 Mayıs 1977 yılında hayatını kaybedenler Taksim Kazancı Yokuşu'nda anıldı.
Kazancı Yokuşu'nda buluşan grup, '1 Mayıs Katliamını Unutmadık Unutturmayacağız' yazılı pankartı açtı. Anma töreninin yapılacağı alanda polis güvenlik önlemi alırken, grup polis bariyerleriyle kapatılan alanda önce saygı duruşu ardından da basın açıklaması yaptı.
Grup adına konuşan Yunus Bircan, 41 yıl önce 1 Mayıs'ta yaşanan olaylara hatırlatarak, "41 yıl önce bu meydanda 500 bin işçi, emekçi, kadın genç, silahlı bombalı saldırıya uğradı. Taksim Kazancı Yokuşu'nda 8'i kadın 35 insanımız bu saldırı sonucu öldürüldü, 126 kişi yaralandı" diye konuştu. Bircan, konuşmasında Taksim Meydanı'nın aynı zamanda kamusal alan olduğunu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün de Taksim'de kutlanması gerektiği söyledi Grup basın açıklamasının ardından hayatını kaybedenler adına ellerindeki kırmızı karanfilleri Kazancı Yokuşu'na bıraktı. Grup daha sonra alandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü
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-Kazancı Yokuşu'nda toplananlar
-Açılan pankart
-Saygı duruşu
-Polisin aldığı güvenlik önlemi
-Basın açıklaması
-Yunus Bircan'ın açıklaması
-Grubun karanfil bırakması
-Genel ve detay

28.04.2018 - 14.17 Haber Kodu : 180428092

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