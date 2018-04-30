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1 Mayıs alarmı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:20 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, yurt genelinde 36 bin 180 polis ve 22 bin 157 jandarma personelinin katılımıyla "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" başlatıldığı bildirildi. Taksim'de yolları kesen ekipler ise kuş uçurtmadı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven ortamında kutlanmasının sağlanması, bu etkinlikleri provoke edebilecek, başta terör, asayiş ve narkotik konuları olmak üzere, suç işleyebilecek kişileri tespit ederek yakalanmasına yönelik, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Türkiye Güven Huzur Uygulaması başlatıldı.

81 İLDE 10 BİNDEN FAZLA POLİS

Yurt genelinde 10 bin 388 ekip halinde, 36 bin 180 emniyet ve 22 bin 157 jandarma personeli ile iki hava aracı, altı deniz aracı ve 221 dedektör köpeğin katıldığı uygulamanın, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bulvar, cadde, sokak, park, okul çevreleri, alışveriş merkezleri içleri ve çevrelerinde, suçluların barınabileceği umuma açık yerlerde ve metruk binalardaki şahısların yakalanmasına yönelik üç aşamalı olarak sürdürülüyor.

TAKSİM'DE KUŞ UÇURTULMADI

1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı'nda ve çevresinde helikopter destekli polis uygulaması yapıldı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, akşam saatlerinde Taksim başta olmak üzere Sabiha Gökçen ve Atatürk Havalimanı'nda uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya çok sayıda polis katılırken, uygulama boyunca polis helikopteri de uygulama boyunca havada kaldı. Yapılan uygulamada kuş uçurtmayan polis, şüpheli görülen şahıslar üzerinde üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) gerçekleştirdi.

Yapılan uygulama ile 1 Mayıs öncesi huzur ve güven ortamının sağlanılması amaçlanıyor.

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