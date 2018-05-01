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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 10:00 | Son Güncelleme

Endonezya’da yaklaşık 60 bin kişi başkent Cakarta’da toplandı

CAKARTA (AA) - Endonezya’nın başkenti Cakarta’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Başkentte Monas ve Bundaran HI gibi merkezi noktalarda toplanan yaklaşık 60 bin işçi, maaşların yükseltilmesi ve sosyal haklarının iyileştirilmesini talep eden sloganlar atarak Başkanlık Sarayı’na yürüdü.

Bogor ve Bekasi gibi civar kentlerdeki işçilerin de yoğun ilgi gösterdiği başkentteki kutlamalarda, işçilerin bağlı bulunduğu sendika ve kurumlara göre farklı kıyafetler giymesi renkli görüntüler oluşturdu.

Bu arada Endonezya İşçi Sendikaları Birliği Başkanı Said İkbal de yaptığı açıklamada, işçilerin hükümetten maaşlarının artırılması ile pirinç, benzin ve elektrik fiyatlarının düşürülmesinin yanı sıra Çin gibi ülkelerden vasıfsız işçi ithalatının durdurulmasını talep ettiklerini ifade etti.

Polis, gösteri alanlarında yoğun güvenlik tedbirleri alırken, bazı ana yollar geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
1 mayıs işçi bayramı Cakarta Endonezya

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