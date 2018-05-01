KOCAELİ (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "24 Haziran'da milletin vereceği karara içeride ve dışarıda herkesin saygı göstermesini istiyoruz. Bizler, kamu görevlileri olarak, FETÖ ile iş tutanlara değil, FETÖ'nün fişini çeken ve işini bitirenlere bu süreçte destek vereceğiz." dedi.
Memur-Sen, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, sanayi ve işçi kenti Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kutladı.
On binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlamaları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tüm dünyaya emek, kardeşlik, dayanışma ve birlik mesajlarının verildiği kutlamada, küresel emperyalizm, siyonizm ve faşizan politikalar kınandı.
Sendika yöneticileri, 20 ülkeden gelen sendikaların temsilcileri ve çok sayıda çalışanla vatandaşların katıldığı kutlamada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, kapitalizmin ve emperyalizmin insanlığı çıkmaza sürüklediğini, dünyanın her yerinde savaş, esaret, sömürü, açlık ve fakirliğin kol gezdiğini söyledi.
"Irak, Filistin, Afganistan, Mısır, Bangladeş, Arakan, Suriye, Patani, Türkistan... Her yer ölüm, her yer gözyaşı, her yer talan, her yer kan." diyen Yalçın, İslam coğrafyasının her bir köşesinin katliamlarla boğuştuğunu, Kudüs'ün mahzun, Filistin'in mahrum, Mescid-i Aksa'nın ise her gün siyonistlerce tacize uğradığını kaydetti.
Dünyada en fazla mülteciyi Türkiye'nin barındırdığını vurgulayan Yalçın, "3,5 buçuk milyon kardeşimizle ekmeğimizi bölüşüyoruz. Büyüdükçe yükümüz, güçlendikçe sorumluluklarımız artıyor. 1 milyon üyemizle, tek yürek, tek bilek seferberlik ve teyakkuz halindeyiz." dedi.
- "FETÖ'nün işini bitirenleri destekleyeceğiz"
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini de değinen Yalçın, "Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak, 24 Haziran'da milletin vereceği karara içeride ve dışarıda herkesin saygı göstermesini istiyoruz. Bizler, kamu görevlileri olarak, FETÖ ile iş tutanlara değil, FETÖ'nün fişini çeken ve işini bitirenlere bu süreçte destek vereceğiz. Milletle ihtilafı, milletle kavgası olanlara değil, milletle irtibat kuranlara destek vereceğiz. Türkiye'yi kur oyunlarıyla çökertmek isteyenlere değil, Türkiye'ye kurulan tuzakları başlarına geçirenlere yetki vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Kamu görevlilerinin taleplerini de dile getiren Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:
"İstihdam sadece kadrolu olsun, büyümeden pay verilmemesi yanlışlığı son bulsun. Performans ölçülmesin, mülakat yapılmasın, kariyer ve liyakat esas alınsın. İş güvencemize saygı duyulsun, güvencesiz kamu görevlisi ayıbı yok olsun. Kamuda sözleşmeli personel uygulaması kalksın, bütün sözleşmeliler kadroya alınsın. Gelir vergisinde mağduriyet giderilsin, maaş kaybı telafi edilsin. Vergide ya matrah artsın ya oran düşsün, vergi yükü adil bölünsün. Ek göstergeler yükseltilsin. Ek ödeme oranları eşitlensin, ek ödeme emekli maaşına eklensin. Grev ve siyaset yasağı kalksın, 82 model kılık kıyafet yönetmeliği çöpe atılsın. Memursuz siyaset, grevsiz toplu sözleşme çarpıklığına son verilsin. Kadro derece sınırlaması kaldırılsın, bütün kamu görevlileri hak ettikleri kadro derecesini alsın. Alın terimiz ve emeğimiz yok sayılmasın, işçilikte geçen süreler hizmetten sayılsın. Kıdem aylığında süre sınırı kalksın, gösterge rakamı artırılsın. Yemek ve giyecek yardımı tutarları artırılsın yardımdan bütün kamu görevlileri yararlansın. Emekli olmak kabus olmaktan çıksın, emekli maaşı ve ikramiyesi emeğin hakkını verecek düzeye ulaşsın. Yıpranma payının kapsamı genişletilsin. Memura evlenme yardımı için bütçeden pay ayrılsın, aileye ilk destek devlet tarafından yapılsın. Doğuma dayalı izin süreleri fiili hizmet süresinden sayılsın. Toplu sözleşme ikramiyesi yetkili sendika üyelerine artırımlı ödensin, yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödenmesi hayata geçsin. Toplumun temel direği aileye destek verilsin, eş ve çocuk yardımı yükseltilsin. Personelinden daha az ücret alan yönetici kalmasın. Kıdem aylığı yükseltilsin, dini bayramlarda ikramiye verilsin. Ya kreş açılsın ya da kreş yardımı yapılsın. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılsın, kariyer yolu açılsın. Kalkınmada öncelikli bölgelerde istihdamı teşvik edilsin. Kurumlar arası geçişlerde mazeretler kabul edilsin, geçiş kolaylaştırılsın. İş güvencesini by-pas edecek, sosyal güvenceyi tırpanlayacak esnek istihdam anlayışından uzak durulsun. Toplu Sözleşme yasası da masası da adil bir şekilde yeniden düzenlensin, toplu pazarlık süresi uzatılsın."
- Kutlamadan notlar
Meydandan toplanan 81 ilden kamu görevlileri, bağlı oldukları sendikaların isimlerinin yazılı olduğu atkılarla görsel şov yaptı.
Grup Yürüyüş'ün de konser verdiği alana "Dünya Emek, İnsanlık Adalet Bekliyor", "Kudüs'e Selam Direnişe Devam", "Emperyalizme, Kapitalizme, Siyonizme Hayır", "Dünya Beşten Emek Sermayeden Büyüktür", "Kırmızı Çizgimiz İş Güvencemiz" yazılı pankartların asıldığı görüldü.
Kutlama programının yapılacağı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na gelen sendikalılar, arama noktalarından geçerek alana girdi. Bazı işçilerin eşleri ve çocuklarıyla alana geldiği gözlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaomanoğlu ile İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da kutlama programına katıldı.
1 Mayıs bildirisinin okunduğu alanda halk oyunu gösterileri sunuldu, konserler verildi.
Bu arada, İzmit Belediyesi tarafından kutlamalara katılanlara çorba, su ve pişmaniye ikram edildi.
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