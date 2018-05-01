KOCAELİ (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "24 Haziran'da milletin vereceği karara içeride ve dışarıda herkesin saygı göstermesini istiyoruz. Bizler, kamu görevlileri olarak, FETÖ ile iş tutanlara değil, FETÖ'nün fişini çeken ve işini bitirenlere bu süreçte destek vereceğiz." dedi.

Memur-Sen, bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, sanayi ve işçi kenti Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kutladı.

On binlerce kişinin katıldığı 1 Mayıs kutlamaları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tüm dünyaya emek, kardeşlik, dayanışma ve birlik mesajlarının verildiği kutlamada, küresel emperyalizm, siyonizm ve faşizan politikalar kınandı.

Sendika yöneticileri, 20 ülkeden gelen sendikaların temsilcileri ve çok sayıda çalışanla vatandaşların katıldığı kutlamada konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, kapitalizmin ve emperyalizmin insanlığı çıkmaza sürüklediğini, dünyanın her yerinde savaş, esaret, sömürü, açlık ve fakirliğin kol gezdiğini söyledi.