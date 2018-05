1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

"Irak, Filistin, Afganistan, Mısır, Bangladeş, Arakan, Suriye, Patani, Türkistan... Her yer ölüm, her yer gözyaşı, her yer talan, her yer kan." diyen Yalçın, İslam coğrafyasının her bir köşesinin katliamlarla boğuştuğunu, Kudüs'ün mahzun, Filistin'in mahrum, Mescid-i Aksa'nın ise her gün siyonistlerce tacize uğradığını kaydetti.

Dünyada en fazla mülteciyi Türkiye'nin barındırdığını vurgulayan Yalçın, "3,5 buçuk milyon kardeşimizle ekmeğimizi bölüşüyoruz. Büyüdükçe yükümüz, güçlendikçe sorumluluklarımız artıyor. 1 milyon üyemizle, tek yürek, tek bilek seferberlik ve teyakkuz halindeyiz." dedi.

- "FETÖ'nün işini bitirenleri destekleyeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini de değinen Yalçın, "Türkiye'nin en büyük emek hareketi olarak, 24 Haziran'da milletin vereceği karara içeride ve dışarıda herkesin saygı göstermesini istiyoruz. Bizler, kamu görevlileri olarak, FETÖ ile iş tutanlara değil, FETÖ'nün fişini çeken ve işini bitirenlere bu süreçte destek vereceğiz. Milletle ihtilafı, milletle kavgası olanlara değil, milletle irtibat kuranlara destek vereceğiz. Türkiye'yi kur oyunlarıyla çökertmek isteyenlere değil, Türkiye'ye kurulan tuzakları başlarına geçirenlere yetki vereceğiz." ifadelerini kullandı.