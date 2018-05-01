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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Bolu, Düzce ve Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

BOLU/DÜZCE/BARTIN (AA) - Bolu, Düzce ve Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Bolu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında sendikalar, Bolu Belediyesi önündeki Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

İşçiler, ellerindeki Türk bayrağı ve flamalarla İzzet Baysal Caddesi'nden Kent Meydanı'na yürüdü. Bu sırada "Eşit işe eşit ücret" pankartı ile dövizler taşıyan Yol-İş üyeleri, taşerondan kadroya alınmadığı iddia edilen arkadaşları için bir süre ayakkabısız yürüdükten sonra işçi ölümlerini protesto etmek amacıyla giysilerini çıkardı.

Yol İş Ankara 1 No'lu Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Şaban Çekil, "Bizler yollarda kar mücadelesi, menfezler, yama dahil olmak üzere her türlü işi yapıyoruz ama biz 15 bin kişi dışarıda kaldık." dedi.

Yürüyüşün ardından Kent Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinlikte, yürüyüşe katılan sendikaları temsilen Türk Metal-Sen Bolu Temsilcisi Özgür Elçi de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından işçiler, müzikler eşliğinde halay çekti.

- Düzce

Düzce'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında sendika üyeleri, Cedidiye Meydanı'nda toplandı.

İşçiler ellerindeki pankartlarla "Hak, hukuk, adalet" sloganları ile Anıtpark Meydanı'na kadar yürüdü.

Sendikalar adına konuşma yapan Birleşik Kamu İş Düzce Temsilcisi Hüseyin Arslan, tüm ekmekçilerin haklı mücadele günü olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Arslan, iş şartlarının iyileştirilmesi ve tüm işçilerin daha iyi şartlar altında çalışmasını istediklerini vurgulayarak, politikaların işçinin yanında olması gerektiğini belirtti.

Sendika üyeleri, konuşmanın ardından halay çekti.

- Bartın

Bartın'da sivil toplum kuruluşu ve sendika üyeleri, Kemer Köprü Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde döviz ve afişler taşıyarak sloganlar atan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Emniyet ekiplerince tek tek aranarak meydana alınan vatandaşlar, davul zurna eşliğinde sloganlarla meydana girdi.

Burada Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu adına konuşan Eğitim-Sen Bartın Şube Başkanı Sedat Bora, Bartın'da yaşayanlar olarak dünya işçi ve emekçilerin en anlamlı günü olan 1 Mayıs'ta güçlerini bir kez daha gösterdiklerini söyledi.

Etkinlikte, katılımcılar davul zurna eşliğinde halay çekti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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