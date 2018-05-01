BOLU/DÜZCE/BARTIN (AA) - Bolu, Düzce ve Bartın'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Bolu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında sendikalar, Bolu Belediyesi önündeki Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

İşçiler, ellerindeki Türk bayrağı ve flamalarla İzzet Baysal Caddesi'nden Kent Meydanı'na yürüdü. Bu sırada "Eşit işe eşit ücret" pankartı ile dövizler taşıyan Yol-İş üyeleri, taşerondan kadroya alınmadığı iddia edilen arkadaşları için bir süre ayakkabısız yürüdükten sonra işçi ölümlerini protesto etmek amacıyla giysilerini çıkardı.

Yol İş Ankara 1 No'lu Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Şaban Çekil, "Bizler yollarda kar mücadelesi, menfezler, yama dahil olmak üzere her türlü işi yapıyoruz ama biz 15 bin kişi dışarıda kaldık." dedi.

Yürüyüşün ardından Kent Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri, burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Etkinlikte, yürüyüşe katılan sendikaları temsilen Türk Metal-Sen Bolu Temsilcisi Özgür Elçi de bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından işçiler, müzikler eşliğinde halay çekti.