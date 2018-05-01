GAZİANTEP (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep'te Kırkayak Parkı'nda bir araya gelen CHP, HDP ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, slogan atıp halay çekti.

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Kenan Seçkin, burada yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun, tüm zorlukları aşma gücünü vereceğini ifade etti.

- Malatya

Malatya Emeksiz Alt Kavşağı'nda toplanan siyasi parti, sendika, dernek üyeleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kutlamanın yapılacağı Paşaköşkü Mahallesi'nde bulunan meydana kadar yürüdü.

Eğitim-Sen Malatya Şube Başkanı ve KESK Dönem Sözcüsü Tarık Kaya'nın konuşmasının ardından katılımcılar halay çekti.

Kutlamalara siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada etkinlikler sırasında aniden başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış nedeniyle vatandaşlar alandan koşarak ayrılmak zorunda kaldı.