Zonguldak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı kapsamında, Zonguldak Garı yakınlarında toplanan işçiler, sendika yöneticileri, belediye başkanları ve sivil toplum örgütü üyeleri, kortej oluşturup çeşitli sloganlar atarak Madenci Anıtı'na yürüdü.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, burada yaptığı konuşmada,170 yıllık üretim kültürüyle Anadolu'nun dört bir yanından gelen on binlerce yurttaşıyla ve binlerce maden şehidiyle "emeğin başkenti" sıfatını kazanmış Zonguldak'ın, en zor dönemlerinden birini yaşadığını savundu.

Demirci, üretimin önemine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki üretelim, herkes doysun ve kardeşçe yaşasın, işsizlik olmasın, açlık olmasın, terör meydan bulamasın, savaşlar çıkmasın. Maden işçisi üretsin, şeker işçisi üretsin, besici, çiftçi, sanayici üretsin.

Bugün işçiler-emekçiler tüm dünyada meydanlarda bizim gibi haklı taleplerini dile getiriyorlar.

Dünya işçi sınıfı mücadelesinin tarihi ve Zonguldak'ta maden işçilerimizle başlayan mücadele tarihi göstermiştir ki birlik ve dayanışma içinde mücadele edersek, insanca çalışıp, insanca yaşayacağımız koşulları yaratırız. Demokrasiye ve insan haklarına sahip çıkarız."

Kentteki kutlamalarda yaklaşık bin polis görev yaptı. Miting alanının yanı sıra çevredeki binaların çatılarında da polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Yürüyüşe katılan madenciler, baretleriyle Türk bayrağının yanı sıra ellerinde ekmek taşıdı.

Konuşmanın ardından şarkıcı Haluk Levent konser verdi.

