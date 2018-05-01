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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:28 | Son Güncelleme

Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da kutlama programları gerçekleştirildi

İZMİR (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta etkinliklerle kutlandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde KESK öncülüğünde Manisa Emek ve Demokrasi Platformu tarafından miting düzenlendi. Katılımcılar Sultan Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, DİSK Gıda-İş Ege Bölge Başkanı Gürsel Köse konuşma yaptı.

- Denizli

Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda toplanan işçiler daha sonra Ulus Caddesi'nde bir araya geldi. Güvenlik noktalarında aramalardan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alınan gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Kutlamalara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı da katıldı.

Yağmur altında gerçekleştirilen etkinlik, sendika ve işçi temsilcilerinin konuşmalarının ardından sona erdi.

Öte yandan AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla esnafı ziyaret etti.

- Aydın

Aydın'daki törenler ise Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi.

"Yaşasın 1 Mayıs" yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, kurulan polis noktasından arama yapılarak alana alındı.

Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, işçinin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlikte bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerin temsilcileri de konuşma yaptı.

- Uşak

Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama, yürüyüş ve miting düzenlendi.

Uşak Bir Eylül Stadyumu önünde toplanan parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Gruptakiler, arama noktalarından geçerek alana girdi.

Atatürk Anıtı'na çelen koyan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Birleşik Kamu İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Balık, kamu çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

Konuşmaların ardından gruptakiler, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

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