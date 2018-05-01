Öte yandan AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla esnafı ziyaret etti.

Kutlamalara, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Melike Basmacı da katıldı.

Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'nda toplanan işçiler daha sonra Ulus Caddesi'nde bir araya geldi. Güvenlik noktalarında aramalardan geçirilerek kutlamanın yapılacağı alana alınan gruptakiler, davul zurna eşliğinde halay çekti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde KESK öncülüğünde Manisa Emek ve Demokrasi Platformu tarafından miting düzenlendi. Katılımcılar Sultan Camisi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

İZMİR (AA) - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta etkinliklerle kutlandı.

"Yaşasın 1 Mayıs" yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, kurulan polis noktasından arama yapılarak alana alındı.

Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, işçinin hakkını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Etkinlikte bazı sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve siyasi partilerin temsilcileri de konuşma yaptı.

- Uşak

Uşak'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama, yürüyüş ve miting düzenlendi.

Uşak Bir Eylül Stadyumu önünde toplanan parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na kadar yürüdü.

Gruptakiler, arama noktalarından geçerek alana girdi.

Atatürk Anıtı'na çelen koyan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.

Birleşik Kamu İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Balık, kamu çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istedi.

Konuşmaların ardından gruptakiler, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi.

