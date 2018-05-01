MERSİN (AA) - Mersin, Adana ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyesi sendika ve siyasi parti temsilcileri, merkez Yenişehir ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde bir araya geldi.
Platform üyeleri döviz ve bayraklarla İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.
Alanda toplanan üyeler, burada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Konuşmaların ardından Hüseyin Turan konser verdi.
Vatandaşlar da alanda halay çekip türkü söyledi.
Öte yandan, kutlamanın yapıldığı alanda bulunan süs havuzlarında çocukların yüzmesi ilginç görüntüler oluşturdu.
Tarsus ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş yapıldı.
Cetvel Aznakay Parkı'ndan başlayan yürüyüşe çok sayıda sendika ve parti üyesi katılırken, grup pankartlarla Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.
Vatandaşlar alanda halay çekip türkü söyledi.
- Hatay
Hatay'ın Defne ilçesinde de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sümerler Mahallesinde bir araya geldi.
Kalabalık, ellerindeki dövizlerle sloganlar eşliğinde buradan Şükrü Güçlü Köprüsüne kadar yürüdü.
Burada kurulan platformda çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri yaptıkları kısa konuşmalarda herkesin işçi bayramını kutladı.
Programa çok sayıda sivil toplum kuruşu temsilcilerinin yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da katıldı.
- Adana
Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.
KESK, DİSK, Türk-İş ve TMMOB'un öncülüğünde merkez Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Kavşağı'nda toplanan grup, Uğur Mumcu Meydanı'na doğru yürüdü.
Katılımcılar, çeşitli döviz ve pankartlar taşıyarak alana doğru ilerledi.
Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe katılanlar, arama noktasından geçirilerek miting alanına alındı.
Miting alanında halay çekip slogan atan gruba seslenen 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Muzaffer Yüksel, 1 Mayıs'ı kutladı.
Mitingde sanatçı Mustafa Özarslan da konser verdi.
Programa, sivil toplum kuruşu temsilcilerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Elif Doğan Türkmen, HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş da katıldı.
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