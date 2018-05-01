MERSİN (AA) - Mersin, Adana ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyesi sendika ve siyasi parti temsilcileri, merkez Yenişehir ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde bir araya geldi.

Platform üyeleri döviz ve bayraklarla İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Alanda toplanan üyeler, burada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından Hüseyin Turan konser verdi.

Vatandaşlar da alanda halay çekip türkü söyledi.

Öte yandan, kutlamanın yapıldığı alanda bulunan süs havuzlarında çocukların yüzmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tarsus ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş yapıldı.

Cetvel Aznakay Parkı'ndan başlayan yürüyüşe çok sayıda sendika ve parti üyesi katılırken, grup pankartlarla Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Vatandaşlar alanda halay çekip türkü söyledi.

- Hatay

Hatay'ın Defne ilçesinde de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sümerler Mahallesinde bir araya geldi.