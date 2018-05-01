HABER

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:31 | Son Güncelleme

Adana, Mersin ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

MERSİN (AA) - Mersin, Adana ve Hatay'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu üyesi sendika ve siyasi parti temsilcileri, merkez Yenişehir ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde bir araya geldi.

Platform üyeleri döviz ve bayraklarla İsmet İnönü Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Alanda toplanan üyeler, burada 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Konuşmaların ardından Hüseyin Turan konser verdi.

Vatandaşlar da alanda halay çekip türkü söyledi.

Öte yandan, kutlamanın yapıldığı alanda bulunan süs havuzlarında çocukların yüzmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Tarsus ilçesinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında yürüyüş yapıldı.

Cetvel Aznakay Parkı'ndan başlayan yürüyüşe çok sayıda sendika ve parti üyesi katılırken, grup pankartlarla Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

Vatandaşlar alanda halay çekip türkü söyledi.

- Hatay

Hatay'ın Defne ilçesinde de bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Sümerler Mahallesinde bir araya geldi.

Kalabalık, ellerindeki dövizlerle sloganlar eşliğinde buradan Şükrü Güçlü Köprüsüne kadar yürüdü.

Burada kurulan platformda çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri yaptıkları kısa konuşmalarda herkesin işçi bayramını kutladı.

Programa çok sayıda sivil toplum kuruşu temsilcilerinin yanı sıra CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da katıldı.

- Adana

Adana'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

KESK, DİSK, Türk-İş ve TMMOB'un öncülüğünde merkez Seyhan ilçesindeki Kasım Gülek Kavşağı'nda toplanan grup, Uğur Mumcu Meydanı'na doğru yürüdü.

Katılımcılar, çeşitli döviz ve pankartlar taşıyarak alana doğru ilerledi.

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe katılanlar, arama noktasından geçirilerek miting alanına alındı.

Miting alanında halay çekip slogan atan gruba seslenen 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Muzaffer Yüksel, 1 Mayıs'ı kutladı.

Mitingde sanatçı Mustafa Özarslan da konser verdi.

Programa, sivil toplum kuruşu temsilcilerinin yanı sıra CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Elif Doğan Türkmen, HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş da katıldı.

89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı89 yaşında cinsel istismar suçlaması! Şoke eden gerçek DNA ile ortaya çıktı
YSK'nın seçmen kararına itiraz edildi!YSK'nın seçmen kararına itiraz edildi!
İdo Tatlıses kimdir, nerelidir, kaç yaşında?İdo Tatlıses kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

İlginizi Çekebilir

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Komutan skandalı! İhbar mektubu sonu oldu

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

ABD'den flaş Suriye açıklaması: Operasyon başlattık!

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.