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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 20:04 | Son Güncelleme

Kayseri'de siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri, 1 Mayıs'ı halaylar eşliğinde kutladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Salih Avgun Paşa Ortaokulu önünde ve Sivas Caddesi'nde toplanan bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü üyeleri, sloganlar atarak Mimar Sinan Parkı'ndaki alana yürüdü.

Güvenlik noktalarından alana giren gruba tepki göstermek isteyenlere polis ekipleri müdahale ederek izin vermedi. Pankartları platformun önüne bırakan gruplar, sendika temsilcilerinin konuşmalarının ardından halay çekti.

Bazı sanatçıların verdiği konserin ardından kutlamalar sona erdi.

Öte yandan kutlamalar devam ederken, etkinlik alanına yaklaşık 100 metre mesafedeki bir iş merkezinden tabancayla havaya yaklaşık 6-7 el ateş edildi.

Silahın 12'inci kattan ateşlendiğini tespit eden polis ekipleri, şüpheli Ersin İ'yi gözaltına aldı.

Sorgulanmak üzere Reşat Vural Karakolu'na götürülen ve alkollü olduğu öğrenilen şüpheli Ersin İ'nin eşinden ayrılma aşamasında ve psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

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