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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 15:03 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

AFYONKARAHİSAR/AKSARAY/KARAMAN (AA) - Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Afyonkarahisar'da, Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliği önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Belediye-İş Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin, emeğin en yüce değer olduğunu söyledi.

Ülkede emeğiyle geçinmeye çalışan milyonlarca işçi olduğunu belirten Şahin, "Çocuklarımıza onurlu ve güvenli bir gelecek sağlamak istiyoruz. Şehrimiz, ülkemiz, dilimiz, inancımız, görüşümüz, iş yerimiz farklı olsa da bizler emeğin ortak dilini konuşup, onun en yüce değer olduğuna inanıyoruz.” dedi.

KESK'e bağlı sendika üyeleri de PTT şubesi önünde basın açıklaması yaparak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

KESK Afyonkarahisar İl Temsilciliğinin bulunduğu 2. Dumlupınar Caddesi üzerinde toplanan grup, Milli Birlik Caddesi'ndeki PTT şubesi önüne kadar yürüdü.

Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Ender Karaaslan, burada yaptığı basın açıklamasında, “Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca işçi için, emekçi için, tüm ezilenler ve yok sayılanlar için her 1 Mayıs, birliğin, mücadelenin ve dayanışmanın gücüyle umudun büyütüldüğü gündür.” diye konuştu.

- Aksaray

Aksaray'da Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bir araya gelen sendika üyeleri ellerinde pankartlarla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Eğitim-Sen Aksaray Şube Sekreteri Abdulkadir Çetin burada yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ın Türkiye'nin temel sorunlarının kalıcı olarak çözülmesi talebinin öne çıktığı bir mücadele günü olduğunu belirterek "İşten atılmaların ve işyerinde psikolojik yıldırmaların son bulması için sahadayız. Tüm emekçilerin günü kutlu olsun." dedi.

Konuşmanın ardından işçiler, müzikler eşliğinde halay çekti.

- Karaman

Karaman'da tren garı yakınlarında toplanan Karaman Eğitim-Sen, Çağdaş Gençlik, CHP Karaman İl Başkanlığı, Selüloz İş Sendikası üyeleri, davul ve zurna eşliğinde yürüyerek Aktekke Meydanı’na geldi.

Kutlamalara katılanlar, halay çekip şarkılar söyledi.

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