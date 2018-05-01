1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

AFYONKARAHİSAR/AKSARAY/KARAMAN (AA) - Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Afyonkarahisar'da, Türk-İş Afyonkarahisar İl Temsilciliği önünde toplanan sendika üyeleri adına açıklama yapan Belediye-İş Afyonkarahisar Şube Başkanı Yücel Şahin, emeğin en yüce değer olduğunu söyledi.

Ülkede emeğiyle geçinmeye çalışan milyonlarca işçi olduğunu belirten Şahin, "Çocuklarımıza onurlu ve güvenli bir gelecek sağlamak istiyoruz. Şehrimiz, ülkemiz, dilimiz, inancımız, görüşümüz, iş yerimiz farklı olsa da bizler emeğin ortak dilini konuşup, onun en yüce değer olduğuna inanıyoruz.” dedi.

KESK'e bağlı sendika üyeleri de PTT şubesi önünde basın açıklaması yaparak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

KESK Afyonkarahisar İl Temsilciliğinin bulunduğu 2. Dumlupınar Caddesi üzerinde toplanan grup, Milli Birlik Caddesi'ndeki PTT şubesi önüne kadar yürüdü.

Eğitim-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanı Ender Karaaslan, burada yaptığı basın açıklamasında, “Dünyanın dört bir yanındaki milyarlarca işçi için, emekçi için, tüm ezilenler ve yok sayılanlar için her 1 Mayıs, birliğin, mücadelenin ve dayanışmanın gücüyle umudun büyütüldüğü gündür.” diye konuştu.