1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.
Antalya'da Aydın Kanza Parkı'nda toplanan sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri slogan atarak Güllük Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Çeşitli pankartlar taşıyan katılımcılar davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Sivil toplum örgütü ile siyasi parti temsilcilerinin konuşmasının ardından grup dağıldı.
- Muğla
Emirbeyazıt Mahallesi'nde toplanan katılımcılar, slogan atarak şehir merkezine yürüdü. Atatürk Bulvarı'ndan Büyükşehir Belediyesi Sosyokültürel Alana ulaşan grup burada slogan attı.
Sendika temsilcileri, işçilere daha fazla ücret verilmesini, çalışanların özlük haklarının iyileştirilmesini talep etti. Konuşmaların ardından katılımcılar, müzik eşliğinde halay çekti.
Kutlamalara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile sendika başkanları, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.
- Isparta
Atatürk Stadyumu önünde toplanan sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri İstasyon Caddesin'den Tren Garı önüne yürüdü.
Buradaki etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Pankart taşıyan, davul ve zurna eşliğinde halay çeken katılımcılar, bir süre müzik eşliğinde eğlendi.
Öte yandan, etkinliklerin yapıldığı alanda temizlik işçilerinin temizlik yapması ile su ve simit satışı yapanlar dikkati çekti.
- Burdur
Burdur'da kutlama etkinlikleri eski otogar alanında, işçilere ve vatandaşlara yemek ikramıyla başladı.
Köprübaşı mevkisinde toplanan kalabalık, slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sergilendi, katılımcılar halay çekti.
Kutlamalara Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, sendika başkanları, işçiler ve vatandaşlar katıldı.
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