1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

İSTANBUL (AA) - DİSK Genel Başkanı Kani Beko, vatandaşları Maltepe'de düzenlenecek mitinge davet etti.

Beko ve beraberindekiler Çağlayan Meydanı'nda bulunan iş yerlerini gezerek, vatandaşları 1 Mayıs'ta Maltepe'deki mitinge çağırdı.

Burada açıklama yapan Beko, ''1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde emek, barış demokrasiden yana olan yol arkadaşlarımızla yoldaşlarımızla birlikte başta Maltepe olmak üzere Türkiye'nin tüm alanlarında yan yana omuz omuza birlikte olacağız. İş cinayetlerinde ölen arkadaşlarımızı unutmamak için mutlaka alanlarda olmamız gerekir. '' dedi.