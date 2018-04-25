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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 19:10 | Son Güncelleme

GMİS Genel Başkanı Demirci: - "Zonguldak'ımızın, ülkemizin önemli sorunları var ve önümüzde bir erken seçim var. Şimdi sesimizi duyurmanın ve haklı taleplerimizi haykırmanın tam zamanıdır"

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, "Zonguldak'ımızın, ülkemizin önemli sorunları var ve önümüzde bir erken seçim var. Şimdi sesimizi duyurmanın ve haklı taleplerimizi haykırmanın tam zamanıdır." dedi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde bir araya gelen 1 Mayıs Tertip Komitesi üyeleri adına açıklama yapan Demirci, bu yıl da 1 Mayıs'ı Zonguldak'ta kutlayacaklarını söyledi.

Tüm emekçiler olarak haklı taleplerini haykıracaklarını belirten Demirci, "Ülkemizi yönetenleri ve yönetmeye aday olanları uyaracağız. Sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi ve taleplerimizi dile getireceğiz. Sesimiz sadece Zonguldak'ta değil, Türkiye'de ve dünyada yankılanacak." diye konuştu.

Demirci, işçilerin ve emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta meydanlarda olacaklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yıl sanatçı olarak Haluk Levent bizimle birlikte Madenci Anıtı'nda olacak. Şarkılarımızı, türkülerimizi birlikte söyleyecek, Zonguldak'a, emeğin başkentine yakışır bir kutlama yapacağız. Zonguldak'ımızın, ülkemizin önemli sorunları var ve önümüzde bir erken seçim var. Şimdi sesimizi duyurmanın ve haklı taleplerimizi haykırmanın tam zamanıdır. Maden işçileri, taşeron işçileri, belediyelerde, yollarda ve hayatın her alanında çalışan işçiler, memurlar olarak, tarlada, bağda, bahçede ve evlerde çalışanlar olarak, umudunu kaybetmeyen işsizler ve geleceğin mimarı öğrenciler olarak, açlık sınırında yaşayan emekliler ve siftah yapamaz duruma gelen esnaf olarak, yani tüm Zonguldak olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyacımız var. Tek ses, tek yürek olalım."

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Tertip Komitesi Ahmet Demirci GMİS Zonguldak

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