1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

ÖZCAN YILDIRIM - Sendikalar, dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından "Birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü" ilan edilen 1 Mayıs'ı coşkulu biçimde kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ı ülkenin birlik ve beraberliğini vurgulamak için 2016'da Çanakkale'de, geçen yıl ise Ankara'da kitlesel olarak kutladıklarını anımsatarak, Zeytin Dalı Harekatına destek için bu yıl 1 Mayıs'ta Hatay'da olacaklarını belirtti.

Hatay İstasyon Meydanı'nda çalışanların sorun, talep ve önerilerini dile getireceklerini bildiren Atalay, "1 Mayıs programımıza Hatay ve çevre illerden yaklaşık 30 bin kişinin katılacağını öngörüyoruz. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda yaptık. Coşkulu bir kutlama programı hazırladık. Program kapsamında mehter takımı ve Medeniyetler Korosu sahne alacak." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı sürecinde konfederasyonlarına bağlı Tes-İş Sendikasının üç üyesinin de şehit düştüğünü anımsatan Atalay, şunları söyledi: