1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

ÖZCAN YILDIRIM - Sendikalar, dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından "Birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü" ilan edilen 1 Mayıs'ı coşkulu biçimde kutlamak için hazırlıklarını tamamladı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ı ülkenin birlik ve beraberliğini vurgulamak için 2016'da Çanakkale'de, geçen yıl ise Ankara'da kitlesel olarak kutladıklarını anımsatarak, Zeytin Dalı Harekatına destek için bu yıl 1 Mayıs'ta Hatay'da olacaklarını belirtti.
Hatay İstasyon Meydanı'nda çalışanların sorun, talep ve önerilerini dile getireceklerini bildiren Atalay, "1 Mayıs programımıza Hatay ve çevre illerden yaklaşık 30 bin kişinin katılacağını öngörüyoruz. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda yaptık. Coşkulu bir kutlama programı hazırladık. Program kapsamında mehter takımı ve Medeniyetler Korosu sahne alacak." dedi.
Zeytin Dalı Harekatı sürecinde konfederasyonlarına bağlı Tes-İş Sendikasının üç üyesinin de şehit düştüğünü anımsatan Atalay, şunları söyledi:
"Aziz şehitlerimizi anmak ve ülkemizin huzuru için özveriyle mücadele eden Mehmetçiğimize destek olmak adına programımızın sloganını 'biz de buradayız' olarak seçtik. Hatay'da düzenleyeceğimiz 1 Mayıs programıyla hem Mehmetçiğimize destek vereceğiz hem de taşerona kadro düzenlemesinin dışında kalanların durumu, ücretlilerden alınan yüksek vergiler, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ihmalleri gibi çalışma hayatının önemli sorunlarını en yüksek sesle dile getireceğiz."
- "Geçici işçilerimiz için taleplerimizi haykıracağız"
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da geçen yıl Erzurum İstasyon Meydanı'nda mehter takımı ve cirit gösterileriyle renkli bir şekilde organize ettikleri 1 Mayıs'ı bu yıl Adana'da kutlayacaklarını bildirdi.
Adana'nın hem işçi hareketi hem Türkiye ekonomisi hem de Türk siyaseti açısından önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:
"Adana başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında emekçilerin taleplerini gür bir sesle haykırmak için alanlarda olacağız. Taşeron mücadelesinde elde ettiğimiz başarıyı daha da ileriye götürmek için gayret edeceğiz. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Başbakanımıza, Çalışma Bakanımıza, Maliye Bakanımıza, hükümetimizin bütün üyelerine, tüm milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür edeceğiz. Kadroya geçemeyen bütün emekçilerimiz için, geçici ve mevsimlik işçilerimiz için taleplerimizi de güçlü bir şekilde haykıracağız."
Hak-İş'in öncü bir rol üstlenmesiyle 1 Mayıs'ın normalleştirildiğini dile getiren Arslan, "Çatışmaların yaşandığı, insanların yaralandığı ve öldüğü, esnafın zarar gördüğü, kaldırımların yerlerinden söküldüğü 1 Mayıs'ları Türkiye'nin geride bırakması gerekiyordu. Bu konudaki çabamız çok şükür sonuç verdi. Hak-İş Türkiye'ye barış, kardeşlik ve coşku içinde gerçekleştirilen 1 Mayıs kutlamalarını kazandırdı" diye konuştu.
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