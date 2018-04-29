1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

İSTANBUL (AA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcilerinin katılımıyla 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler anıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) önünde bir araya gelen katılımcılar, "1 Mayıs" pankartı açıp çeşitli sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

Katılımcılar, burada 41 yıl önce hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, ölenlerin isimlerini tek tek okuyarak sembolik yoklama yaptı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın işçi ve emekçinin geleceği olduğunu söyledi.

İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde tarihsel ve politik bir meydanda yüz binlerin hatta milyonların birleşmesinden korkulduğunu iddia eden Çerkezoğlu, bu yüzden Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapatıldığını savundu.

Çerkezoğlu, alanları, 1 Mayıs'ı milyonların buluştuğu demokrasi şölenlerine çevirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu nedenle İstanbul Maltepe Meydanı başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında buluşacağız. Tüm işçileri, emekçileri, işsizleri, kadınları, gençleri ve bu ülkeye sahip çıkan herkesi emeğine ve geleceğine sahip çıkmak için İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda buluşmaya çağırıyorum. Milyonların buluşmasını gerçekleştireceğiz." dedi.