1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

İSTANBUL (AA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) temsilcilerinin katılımıyla 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler anıldı.
Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) önünde bir araya gelen katılımcılar, "1 Mayıs" pankartı açıp çeşitli sloganlar atarak Kazancı Yokuşu'na yürüdü.
Katılımcılar, burada 41 yıl önce hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu, ölenlerin isimlerini tek tek okuyarak sembolik yoklama yaptı.
DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın işçi ve emekçinin geleceği olduğunu söyledi.
İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde tarihsel ve politik bir meydanda yüz binlerin hatta milyonların birleşmesinden korkulduğunu iddia eden Çerkezoğlu, bu yüzden Taksim Meydanı'nın kutlamalara kapatıldığını savundu.
Çerkezoğlu, alanları, 1 Mayıs'ı milyonların buluştuğu demokrasi şölenlerine çevirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Bu nedenle İstanbul Maltepe Meydanı başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında buluşacağız. Tüm işçileri, emekçileri, işsizleri, kadınları, gençleri ve bu ülkeye sahip çıkan herkesi emeğine ve geleceğine sahip çıkmak için İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda buluşmaya çağırıyorum. Milyonların buluşmasını gerçekleştireceğiz." dedi.
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de 1977'de 8 kadın 35 arkadaşlarının öldürüldüğünü anlatarak, aradan 41 yıl geçmesine rağmen katliamın sorumlularının hala açığa çıkartılmadığını belirtti.
TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz, "41 yıl önce işlenen cinayetin faillerini herkesin bildiğini" dile getirerek, "Bu cinayet şebekelerinin arkasında emperyalist güçler, CIA ve kontrgerilla vardır. Kitlesel katliamların hedefinde sadece o meydanları dolduranlar değil, bir halk, bir toplum vardır. Bu katliamların nedeni toplumsal mücadeleyi bastırmaktır. Nitekim 1 Mayıs 1977'de yine aynı senaryo uygulamaya konulmuştur." diye konuştu.
Konuşmaların ardından yaşamını yitirenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfiller bırakan katılımcılar, buradan Şişhane'ye geçerek 1 Mayıs 1989'da öldürülen Mehmet Akif Dalcı'yı andı.
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Müthiş iddia: Binali Yıldırım yeni sistemde yok!
Arkadaşlarıyla buluşmadan dönünce hayatının şokunu yaşadı!
İsveç'ten tarihi 'Türk köftesi itirafı'
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: 25 bin öğretmen alımı için mülakatları başlattık
Van'da tecavüz edilip öldürülen 38 günlük bebeğin annesinin yaptıkları dehşete düşürdü!
Manisa'da kanlı infaz! Sokak ortasında tartıştığı çifte kurşun yağdırdı!
Hindistan'da kan donduran olay! Doktor 'kız' dediği bebek erkek doğunca penisini kesti!
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
Whatsapp bakın nelerinizi saklıyor? İşte öğrenmenin yolu
Apple kararını verdi: iPhone’ların ismi değişiyor!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Erken seçim erteleme getirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum