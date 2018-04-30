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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 14:38 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Tüzün: - ''Yasalarla sendikal örgütlenmeye ağır darbe vurulmuş, artık olağan hale getirilen Olağanüstü Hal uygulamasıyla hak arama mücadelesinin önü kesilmeye çalışılmıştır''

BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, ''Yasalarla sendikal örgütlenmeye ağır darbe vurulmuş, artık olağan hale getirilen Olağanüstü Hal uygulamasıyla hak arama mücadelesinin önü kesilmeye çalışılmıştır.'' ifadesini kullandı.

Tüzün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs'ın, tüm dünyada emeğiyle geçinenlerin birlik, mücadele, dayanışma ve haklarına sahip çıkma günü olduğunu belirterek, 1886 yılından itibaren ülkelerde İşçi Bayramı'nın kutlanmasına rağmen Türkiye'de yıllarca yasaklandığını vurguladı.

''Gururla ifade ederim ki altında benim de imzamın olduğu yasa teklifi ile 1 Mayıs resmen işçi bayramı olarak ilan edilmiştir." değerlendirmesinde bulunan Tüzün, ne yazık ki iktidarın uygulamalarıyla göstermelik olarak kalan bayramın içi boş bırakıldığına ve evrensel değerlerle doldurulmadığını hatta birçok ilde 1 Mayıs'ların ''korku tüneline'' dönüştürülüp kutlamanın yasaklandığına değindi.

Tüzün, şu ifadeleri kullandı:

''Yasalarla sendikal örgütlenmeye ağır darbe vurulmuş, artık olağan hale getirilen Olağanüstü Hal uygulamasıyla hak arama mücadelesinin önü kesilmeye çalışılmıştır. Uygulanan ekonomi politikasıyla işsiz sayısı rekor düzeye artmakta, sendikalı sayısı giderek düşmektedir.
Türkiye rekor işsizliğin yanında iş kazalarıyla da rekor kırmaktadır. Bu vahim durumu devletin resmi istatistikleri de acı bir şekilde doğrulamaktadır. Buna rağmen etkin önlem alınmak yerine iş kazası sonucu ölümleri fıtrat olarak görülmekte, sorumlular aklanmaktadır. Vergi yükünü tamamen yoksul halkın sırtına yükleyen hükümet, kurumlardan toplayamadığı vergiyi asgari ücretlilerden toplamaktadır. Bu fakirden alıp zengine vermek demektir ve siyasi bir tercihtir.
Yaşadığımız sıkıntıların en önemli nedeni yoksulu ezen ekonomi politikalarıdır.''

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1 Mayıs Emek ve Dayanaşıma Gününe doğru Bilecik

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