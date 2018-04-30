1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

BİLECİK (AA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, ''Yasalarla sendikal örgütlenmeye ağır darbe vurulmuş, artık olağan hale getirilen Olağanüstü Hal uygulamasıyla hak arama mücadelesinin önü kesilmeye çalışılmıştır.'' ifadesini kullandı.

Tüzün, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs'ın, tüm dünyada emeğiyle geçinenlerin birlik, mücadele, dayanışma ve haklarına sahip çıkma günü olduğunu belirterek, 1886 yılından itibaren ülkelerde İşçi Bayramı'nın kutlanmasına rağmen Türkiye'de yıllarca yasaklandığını vurguladı.

''Gururla ifade ederim ki altında benim de imzamın olduğu yasa teklifi ile 1 Mayıs resmen işçi bayramı olarak ilan edilmiştir." değerlendirmesinde bulunan Tüzün, ne yazık ki iktidarın uygulamalarıyla göstermelik olarak kalan bayramın içi boş bırakıldığına ve evrensel değerlerle doldurulmadığını hatta birçok ilde 1 Mayıs'ların ''korku tüneline'' dönüştürülüp kutlamanın yasaklandığına değindi.

Tüzün, şu ifadeleri kullandı: