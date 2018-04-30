1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, üretimin her aşamasında büyük özveri ve fedakarlıkla çalışan işçi ve emekçilerin ülkenin büyümesine ve kalkınmasına büyük katkı sunduğunu bildirdi.

Karaaslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin yayınladığı mesajında milletin refah geleceği için değer üreten emekçilerin çabasının çok saygın olduğunu vurguladı.

İşçilerin ülkenin kalkınmasındaki önemine işaret eden Karaaslan, "Üretimin her aşamasında tarladan fabrikaya, atölyeden inşaata tüm sektörlerde büyük bir özveri ve fedakarlıkla çalışan; alın terini, emeği ve helal kazancı yücelten işçi ve emekçilerimiz ülkemizin büyümesi ve kalkınmasına büyük katkılar sunmaktadır." ifadesini kullandı.

AK Parti'nin işçi ve emekçilerinin bir çok beklentisi karşıladığına işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"AK Parti hükümetlerimizin son 16 yılda çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri ile işçi ve emekçilerimizin birçok beklentisi karşılanmış, sorunların en aza indirilmesi noktasında ciddi bir irade sergilenmiştir. Gösterilen bu kararlılık, bugünümüzün olduğu gibi huzurlu geleceğimizin de teminatı olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Mayıs'ın ülkemiz ve tüm dünyada toplumsal barış ve kardeşlik ortamında geçmesine, sağduyunun güçlenmesine vesile olmasını diliyor, işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum."

