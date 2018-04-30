1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

Başbakan Binali Yıldırım, "Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, hak ettikleri hayat standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı.

Başbakan Yıldırım, dünyanın bütün bölgelerinde çalışanların birlik ve dayanışma içinde haksızlıklara karşı mücadele günü olarak kutladığı 1 Mayıs'ın, çalışma hayatında yaşanan sorunların gündeme gelmesini, çözüm arayışlarına dair zemin oluşturulmasını da sağladığını ifade etti.

Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayısların bütün dünyada ve Türkiye'de toplumsal barışı ve sağduyuyu güçlendiren bir bayram olarak kutlanmasının en içten temennileri olduğunu belirten Yıldırım, işçi ve emekçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin, haklarına sahip çıkılmasının ve örgütlenme haklarını kullanmasının sosyal politikalarının esasını teşkil ettiğini vurguladı.