HABER

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 18:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: - "Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, hak ettikleri hayat standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz" - "Sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizin de katkılarıyla çalışma hayatımızdaki ve endüstriyel ilişkilerimizdeki sorunların asgariye indirilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam ediyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, "Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, hak ettikleri hayat standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin büyümesi, ilerlemesi ve hedeflerine ulaşmasında önemli pay sahibi olan işçi ve emekçilerin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutladı.

Başbakan Yıldırım, dünyanın bütün bölgelerinde çalışanların birlik ve dayanışma içinde haksızlıklara karşı mücadele günü olarak kutladığı 1 Mayıs'ın, çalışma hayatında yaşanan sorunların gündeme gelmesini, çözüm arayışlarına dair zemin oluşturulmasını da sağladığını ifade etti.

Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayısların bütün dünyada ve Türkiye'de toplumsal barışı ve sağduyuyu güçlendiren bir bayram olarak kutlanmasının en içten temennileri olduğunu belirten Yıldırım, işçi ve emekçilerin çalışma şartlarının iyileştirilmesinin, haklarına sahip çıkılmasının ve örgütlenme haklarını kullanmasının sosyal politikalarının esasını teşkil ettiğini vurguladı.

- "Toplumun her kesiminin görüşlerini dile getirmesinden memnuniyet duyuyoruz"

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Emeği, alın terini ve helal kazancı yücelten, üretimde ve paylaşımda adaleti savunan bir anlayışın temsilcileri olarak, çalışanlarımızın emeklerinin tam karşılığını almalarına, hak ettikleri hayat standardına kavuşmalarına büyük önem veriyoruz. Sorunların karşılıklı diyalog ve uzlaşma içerisinde çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyoruz. Toplumun her kesiminin görüşlerini demokratik platformlarda dile getirmesinden memnuniyet duyuyoruz. İşçi ve emekçi kardeşlerimizin, bütün toplumun desteğiyle, birlik ve beraberlik içinde sürdürülecek çalışmalara öncülük etmesini önemli görüyoruz. Sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizin de katkılarıyla çalışma hayatımızdaki ve endüstriyel ilişkilerimizdeki sorunların asgariye indirilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atmaya devam ediyoruz."

Yıldırım, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir bayram havasında kutlanmasını diledi.

Akşener seçilirse açılış 25 Haziran'da!Akşener seçilirse açılış 25 Haziran'da!
Bedelli askerlikte yeni umut...Bedelli askerlikte yeni umut...
Bülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklamasıBülent Arınç'tan 'Abdullah Gül' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Başbakan Binali Yıldırım mesaj

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Berk Oktay ve eşi Merve Şarapçıoğlu'nun görüntüleri yeniden sızdı!

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

İlginizi Çekebilir

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda gözaltı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.