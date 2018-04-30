1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne doğru

KOCAELİ (AA) - Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının yapılacağı Kocaeli'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Yalçın beraberindeki heyetle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacakları Kocaeli'de vatandaş ve esnafı ziyaret etti. Karanfil ve broşür dağıtan Yalçın, vatandaşları 1 Mayıs kutlamalarına davet etti.

Ali Yalçın, daha sonra 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine hazırlanan partilerin stantlarını ziyaret ederek, parti temsilcileriyle görüştü.

Kutlamaların yapılacağı 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda da incelemelerde bulunan Yalçın, vatandaşlarla sohbet etti.

Yalçın ve beraberindeki heyet daha sonra Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'a, Memur-Sen Genel Başkan Yardımcıları Günay Kaya ve Mehmet Emin Esen, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Latif Selvi, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Bayındır Memur-Sen Genel Başkanı Soner Can Tufanoğlu, Birlik Haber-Sen Genel Başkanı Ömer Budak ve Ulaştırma Memur-Sen Genel Başkanı Can Cankesen eşlik etti.



