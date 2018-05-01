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1 Mayıs İstanbul'da son durum!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 08:27 | Son Güncelleme

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, İstanbul'da Maltepe Miting Alanı'nda kutlanacak. Binlerce kişiyi ağırlaması beklenen Maltepe'deki miting alanının girişlerine polis arama noktaları kuruldu. Taksim'de ise meydana çıkan güzergahlar üzerinde yoğun güvenlik önlemleri alınarak tüm yollar trafiğe kapatıldı. İşte İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında yaşanan son dakika gelişmeleri...

İstanbul'da 1 Mayıs İşçiler ve Emekçiler Bayramı coşkusu! DİSK'in çağrısıyla İstanbul'daki kutlamalar bu yıl Maltepe Miting Alanı'nda yapılıyor. Taksim'de ise kutlamlara izin verilmiyor. Polis her iki meydan da geniş güvenlik önlemi alırken, bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

İşte İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında dakika dakika yaşananlar;

09:02 BEŞİKTAŞ'TA POLİS EKİPLERİ HAZIR BEKLİYOR

İstanbul'da 1 Mayıs ve Emek Dayanışma Günü kutlamaları başladı. Kutlamaların adresi olan Maltepe miting alanı haricinde alternatif merkezi noktaları tercih eden vatandaşlar için güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş Meydanı'nda sabahın erken saatlerinde yerlerini alan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor. Aynı zamanda itfaiye ve sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bekletildiği görüldü.

07:55 MALTEP'DE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

1 Mayıs kutlamaların yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na çıkan tüm yollar güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.

07:50 TAKSİM MEYDANI'NA KİMSE ALINMIYOR, MEYDAN KUŞLARA KALDI

Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmıyor. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor.

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Trafiğe kapalı yollar nedeniyle turistler de valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Özellikle Talimhane ve Harbiye bölgesi'ndeki otellerine giriş, çıkış yapmak isteyen turistler, şaşkınlık yaşadı.
Polis, kontrol noktalarında otellerine gitmek isteyen turistlere bavul ve üst araması yaptı. Çalışanlar ise kimlik kontrollerinin ardından işe gidebildiler.

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Yayalara kapatılan Taksim Meydanı kuş ve martılara kaldı.

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İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim.

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05:00 TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için başta Taksim Meydanı'na çıkan yollar olmak üzere bazı yollar sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

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Trafik ekipleri tarafından kapatılan noktalara gelen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Avrupa Yakasında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ekipler tarafından trafiğe kapatılırken Anadolu Yakasında ise, Turgut Özal Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Feyzullah Caddesi. Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.

MİTİNG PROGRAMI

1 Mayıs 2018 Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü mitingi için yürüyüşler üç koldan saat 12:00’de, miting programı ise saat 13:00’de başlayacak.

DİSK üyesi sendikaların, diğer işçi sendikalarının başında olduğu kortej Turgut Özal Sahil Bulvarı Kartal-Cevizli tarafında toplanacak.
Feyzullah Caddesinde toplanan kortej ise Kartal-Cevizli tarafındaki yürüyüşe katılacak.

KESK-TMMOB ve TTB'nin başında olduğu kortej ise Turgut Özal Sahil Bulvarı İdealtepe tarafında toplanıp miting alanına yürüyecek.

1 MAYIS’IN TARİHÇESİ

ABD’de işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi için 1884’te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886’da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazandı. Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın 1889 Paris Kongresi’nde işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir gün, işçilerin ortak bayramı ilan edildi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ‘1 Mayıs’ olarak belirlendi ve dünyanın birçok ülkesinde ‘’Emek Bayramı, İşçi Bayramı ve 1 Mayıs Bayramı’’ adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.

OSMANLI’DA İLK KUTLAMA 1911’DE

1 Mayıs İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti’nde ilk olarak 1911’de Selanik’teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken İstanbul’daki ilk kutlama 1912 yılında gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyeti’nde ise ilk 1 Mayıs 1922 yılında Ankara’da kutlandı ve 1923’te resmi olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı. Taksim Meydanı’nda 1977’de düzenlenen 1 Mayıs programında açılan ateş sonrasında 36 kişi yaşamını yitirdi. 12 Eylül askeri darbesinin ardından 1 Mayıs, bayram olmaktan çıkarıldı ve kutlamalar yasaklandı. 1 Mayıs, 2009 yılında ‘Emek ve Dayanışma Günü’ olarak resmi tatil ilan edildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
loww zatenn. ohall varr kimse eylem yapaçak hali yok yaa işçi bile bayramını kutlayanıyor bu ülkede özgür ülke diyorlar birde hani
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