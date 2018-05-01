1 Mayıs İstanbul'da son durum!

İstanbul'da 1 Mayıs İşçiler ve Emekçiler Bayramı coşkusu! DİSK'in çağrısıyla İstanbul'daki kutlamalar bu yıl Maltepe Miting Alanı'nda yapılıyor. Taksim'de ise kutlamlara izin verilmiyor. Polis her iki meydan da geniş güvenlik önlemi alırken, bazı yollar da trafiğe kapatıldı. İşte İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında dakika dakika yaşananlar; 09:02 BEŞİKTAŞ'TA POLİS EKİPLERİ HAZIR BEKLİYOR



İstanbul'da 1 Mayıs ve Emek Dayanışma Günü kutlamaları başladı. Kutlamaların adresi olan Maltepe miting alanı haricinde alternatif merkezi noktaları tercih eden vatandaşlar için güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş Meydanı'nda sabahın erken saatlerinde yerlerini alan polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletiliyor. Aynı zamanda itfaiye ve sağlık ekiplerinin de bölgede hazır bekletildiği görüldü. 07:55 MALTEP'DE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ



1 Mayıs kutlamaların yapılacağı Maltepe Miting Alanı'na çıkan tüm yollar güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı. 07:50 TAKSİM MEYDANI'NA KİMSE ALINMIYOR, MEYDAN KUŞLARA KALDI



Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı'na gazeteciler de dahil kimse alınmıyor. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor.

Trafiğe kapalı yollar nedeniyle turistler de valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Özellikle Talimhane ve Harbiye bölgesi'ndeki otellerine giriş, çıkış yapmak isteyen turistler, şaşkınlık yaşadı.

Polis, kontrol noktalarında otellerine gitmek isteyen turistlere bavul ve üst araması yaptı. Çalışanlar ise kimlik kontrollerinin ardından işe gidebildiler. Yayalara kapatılan Taksim Meydanı kuş ve martılara kaldı. İstiklal Caddesi'nde sessizlik hakim. 05:00 TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR KAPATILDI



İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için başta Taksim Meydanı'na çıkan yollar olmak üzere bazı yollar sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri tarafından kapatılan noktalara gelen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Avrupa Yakasında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ekipler tarafından trafiğe kapatılırken Anadolu Yakasında ise, Turgut Özal Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Feyzullah Caddesi. Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.

MİTİNG PROGRAMI



1 Mayıs 2018 Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü mitingi için yürüyüşler üç koldan saat 12:00’de, miting programı ise saat 13:00’de başlayacak. DİSK üyesi sendikaların, diğer işçi sendikalarının başında olduğu kortej Turgut Özal Sahil Bulvarı Kartal-Cevizli tarafında toplanacak.

Feyzullah Caddesinde toplanan kortej ise Kartal-Cevizli tarafındaki yürüyüşe katılacak. KESK-TMMOB ve TTB'nin başında olduğu kortej ise Turgut Özal Sahil Bulvarı İdealtepe tarafında toplanıp miting alanına yürüyecek. 1 MAYIS’IN TARİHÇESİ



ABD’de işçilerin günlük çalışma süresinin 8 saate indirilmesi için 1884’te başlattığı mücadeleyle ortaya çıkan 1 Mayıs, 1886’da başlatılan kitlesel grevlerle yaygınlaşarak küresel nitelik kazandı. Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı’nın 1889 Paris Kongresi’nde işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir gün, işçilerin ortak bayramı ilan edildi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ‘1 Mayıs’ olarak belirlendi ve dünyanın birçok ülkesinde ‘’Emek Bayramı, İşçi Bayramı ve 1 Mayıs Bayramı’’ adıyla resmi tatil olarak kutlanmaya başladı.