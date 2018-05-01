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1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 09:18 | Son Güncelleme

İstanbul trafiği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde boş kaldı, trafik yoğunluğu ise yüzde 2 oldu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması hafta içi sabah saatlerinde yoğun olan İstanbul trafiğini de rahatlattı. Trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritasında yüzde 2 olarak görülürken, metrobüs durakları ve birçok toplu taşıma aracında da aynı sakinlik yaşandı.

E-5 Yenibosna ve Şirinevler mevkiinde Avcılar ve Topkapı istikametinde de trafiğin boş olduğu görüldü.

mynet yol durumu

1 Mayıs İstanbul'da son durum!1 Mayıs İstanbul'da son durum!
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zaten kim dışarda olacak yüzde 99'u tatil yapıyor
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