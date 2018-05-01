1 mayıs İstanbul yol durumu! Yollar boş, trafik yoğunluğu yüzde 2

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması hafta içi sabah saatlerinde yoğun olan İstanbul trafiğini de rahatlattı. Trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritasında yüzde 2 olarak görülürken, metrobüs durakları ve birçok toplu taşıma aracında da aynı sakinlik yaşandı.
E-5 Yenibosna ve Şirinevler mevkiinde Avcılar ve Topkapı istikametinde de trafiğin boş olduğu görüldü.
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