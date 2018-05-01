1 Mayıs, Kayseri'de coşkuyla kutlandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları, yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla Mimarsinan Parkı'nda yapıldı.

Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi'nde toplanan 18 sivil toplum kuruluşunun üyeleri, ellerindeki döviz ve pankartlarla sloganlar eşliğinde Mimarsinan Parkı'na yürüyerek geldi. Diğer grupların yürüyüşü de çevik kuvvet polislerinin önlemleri altında yapıldı. Park önündeki caddede toplanan gruplar, daha sonra kutlamanın yapılacağı parka polis kontrolünde alındı. Yaklaşık 3 bin kişi, yapılan konuşmalarından ardından çalan müzikler eşliğinde eğlendi. 1 Mayıs kutlamalarında işsizlik, ücret dağılımındaki adaletsizlik, taşeron işçilik, sendikalaşma önündeki engeller, çalışma barışı konuları üzerinde duruldu. Seyyar satıcılar da kutlamaya katılanlara satış yapabilmek için alanda yerini aldı.

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