1 Mayıs Malatya'da coşkuyla kutlandı

MALATYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı'nda, yüzlerce kişinin katılımıyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent merkezinde toplanan siyasi partilerin üyeleri, sendikaların temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar, Emeksiz Yüzüncüyıl Meydanı'na kadar yürüdü. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler, alana girecekleri aramadan geçirdi. Kadın örgütleri ve öğrencilerin açtığı pankartlar ve yürüyüş sırasında renkli görüntüler oluştu. Yüzlerce kişi, ellerinde 'Yaşasın 1 Mayıs' pankartları bulundururken, halaylar çekti, 1 Mayıs Marşı söyledi.

