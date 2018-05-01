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1 Mayıs miting alanında temizliğe başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 19:21 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe miting alanında kutlandı.

Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe miting alanında kutlandı. Katılımcılar alandan ayrıldıktan sonra temizlik görevlileri çalışmalarına başladı.

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