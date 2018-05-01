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1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 06:03 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için başta Taksim Meydanı'na çıkan yollar olmak üzere bazı yollar sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.    İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik nedeniyle kapatılması planlanan yollar, saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için başta Taksim Meydanı'na çıkan yollar olmak üzere bazı yollar sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik nedeniyle kapatılması planlanan yollar, saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri tarafından kapatılan noktalara gelen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Avrupa Yakasında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ekipler tarafından trafiğe kapatılırken Anadolu Yakasında ise, Turgut Özal Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Feyzullah Caddesi. Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.

(FOTOĞRAFLI)

1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı1 Mayıs nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

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