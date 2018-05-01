1 Mayıs nerede kutlanacak? İşte 1 Mayıs miting alanları

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı öncesinde vatandaşlar 1 Mayıs miting alanlarını merak ediyor. Yapılacak kutlamalarda yer almak isteyenler "1 Mayıs nerede kutlanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.
Sendikalar bu yıl 1 Mayıs kutlamaları için Ankara, İstanbul ve İzmir'de ortak kutlama yapma kararı aldı. Öte yandan diğer illerdeki kutlamalar ise siyasi partiler, sendikalar ve STK'lar tarafından belirlenen alanlarda gerçekleştirilecek. İşte miting alanları...
İSTANBUL'DA KUTLAMALAR MALTEPE'DE
Geçen yıl Bakırköy'de yapılan kutlamaların ardından 1 Mayıs'ta bu sene kutlamaların adresi Maltepe Meydanı olacak. DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından yapılan ortak açıklamada 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamalarının adresinin Maltepe olacağı duyuruldu. Sendikalar işçileri 1 Mayıs günü saat 11.00'da meydana çağırıyor.
ANKARA'DA EMEKÇİLER TANDOĞAN'DA BULUŞACAK
Ortak kutlama yapılacak bir diğer il Başkent Ankara oldu. DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Türk-İŞ Ankara İl Temsilciliği, Ankara Tabip Odası, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası’nın yapıtğı ortak açıklamada 1 Mayıs'ta kutlamaların Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirileceği belirtildi. Başkent'te kutlamaların saat 12.00'de başlayacağı duyuruldu.
İZMİRLİLER GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA TOPLANACAK
1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarında Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi İzmir'de de ortak kutlama yapılacak. Türk-İş, DİSK, KESK ve TMMOB, kutlamaları Gündoğdu Meydanı'nda yapacaklarını açıkladı. İzmir'de 1 Mayıs kutlamaları saat 13.00'de başlayacak.
DİYARBAKIR'DA İSTASYON MEYDANI
1 Mayıs Tertip Komitesi ve Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır'da kutlamaların İstasyon Meydanı'nda yapılacağı belirtildi.
TÜRK-İŞ HATAY'DA KUTLAYACAK
Son yıllarda Zonguldak, Çanakkale ve Ankara'da kitlesel kutlamalar yapan Türk-İş, 1 Mayıs'ı bu yıl kitlesel olarak Hatay'da kutlayacağını açıkladı. Antakya İtfaiye Meydanı'nda yapılacak kutlamalar saat 10.30'da başlayacak.
HAK-İŞ ADANA'DA KUTLAYACAK
Hak-İş bu yıl kutlamaları Adana'da gerçekleştireceğini duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada 1 Mayıs kutlamalarının Uğur Mumcu Meydanı'nda yapılacağı belirtildi.
MEMUR-SEN KOCAELİ'DE
Memur-Sen, 1 Mayıs kutlamaları için Kocaeli'yi tercih etti. Kocaeli'deki kutlamalar saat 10.00'da başlayacak.
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