1 Mayıs nerede kutlanacak? İşte 1 Mayıs miting alanları

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı öncesinde vatandaşlar 1 Mayıs miting alanlarını merak ediyor. Yapılacak kutlamalarda yer almak isteyenler "1 Mayıs nerede kutlanacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Sendikalar bu yıl 1 Mayıs kutlamaları için Ankara, İstanbul ve İzmir'de ortak kutlama yapma kararı aldı. Öte yandan diğer illerdeki kutlamalar ise siyasi partiler, sendikalar ve STK'lar tarafından belirlenen alanlarda gerçekleştirilecek. İşte miting alanları...

İSTANBUL'DA KUTLAMALAR MALTEPE'DE

Geçen yıl Bakırköy'de yapılan kutlamaların ardından 1 Mayıs'ta bu sene kutlamaların adresi Maltepe Meydanı olacak. DİSK, KESK, TMMOB, TTB tarafından yapılan ortak açıklamada 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı kutlamalarının adresinin Maltepe olacağı duyuruldu. Sendikalar işçileri 1 Mayıs günü saat 11.00'da meydana çağırıyor.

ANKARA'DA EMEKÇİLER TANDOĞAN'DA BULUŞACAK

Ortak kutlama yapılacak bir diğer il Başkent Ankara oldu. DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, Türk-İŞ Ankara İl Temsilciliği, Ankara Tabip Odası, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, KESK Ankara Şubeler Platformu ve Ankara Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası’nın yapıtğı ortak açıklamada 1 Mayıs'ta kutlamaların Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirileceği belirtildi. Başkent'te kutlamaların saat 12.00'de başlayacağı duyuruldu.