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1 MAYIS ÖNCESİ TÜM TÜRKİYE'DE HUZUR VE GÜVEN DENETİMİ YAPILIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:22 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, polis ve jandarma birimlerince Türkiye Güven ve Huzur Denetimi gerçekleştiriliyor.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Türkiye genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, polis ve jandarma birimlerince Türkiye Güven ve Huzur Denetimi gerçekleştiriliyor.
Eş zamanlı olarak saat 20.00'da başlayan denetimde, 36 bin 180 polis, 22 bin 157 jandarma personeli görev alıyor. Denizden ve havadan desteklenen denetime 221 dedektör köpek de katılıyor.
Taksim'de gerçekleştirilen denetimde, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yapılırken, vatandaşlara da Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Bazı araçların aramasında 1.5 yaşındaki Shadow adlı Alman kurdu görev aldı.
Türkiye genelindeki denetimler saat 22.00'a kadar sürecek.

Görüntü Dökümü
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-Denetim noktasından detay görüntü
-Denetim yapan polislerden detay görüntü
-Şüpheli araçların durdurulması
-Araçların aranması
-Araçta bulunan insanların aranması
-Polis helikopterinden detay görüntü
-Polis köpeğinden görüntü

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