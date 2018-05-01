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1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, okullar tatil mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 04:36 | Son Güncelleme

1 Mayıs İşçi Bayramı başladı. Vatandaşlar merakla 1 Mayıs resmi tatil mi, 1 Mayıs'ta okullar ve bankalar açık mı sorularının cevaplarını arıyor. İşte bugün kutlanacak 1 Mayıs ile ilgili tüm detaylar...

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı, okullar tatil mi?

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye'de ilk kez 1923'te resmî olarak kutlanmıştır. 2008 Nisan'ında, "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiştir.

22 Nisan 2009 tarihinde TBMM'de kabul edilen yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.

İşçi Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. 1 Mayıs 2018 İşçi Bayramı'nın kutlanması sebebiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da tatil sayılacak. Okullar tatil olup, kamu işçileri resmi tatil yapacak.

1 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olması sebebiyle bankalar ve tüm devlet daireleri de o gün tatil oluyor.

1 MAYIS İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.

Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te başladı. Chicago'da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886'dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı.

1 Mayıs 1886'da ABD'nin büyük kentlerinde 5 binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. 3 gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan 4'ü idam, 4'ü ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı'nın 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.

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