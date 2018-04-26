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1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar, iş yerleri tatil olacak mı? 30 Nisan da tatil olacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

1 Mayıs tatil mi? Her sene olduğu gibi 2018'de de 1 Mayıs resmi tatil mi sorusu şimdiden sorulmaya başlandı. Tatil planları yapanlar, 1 Mayıs ile birlikte 30 Nisan de tatil olacak mı merak ediyorlar. 1 Mayıs İşçi Bayramı, 2009 yılında resmi tatiller kapsamına alınmıştı. Peki 1 Mayıs'ta bankalar, eczaneler, vb gibi yerler açık olacak mı? 30 Nisan tatil mi? İşte 1 Mayıs tatili detaylar...

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar, iş yerleri tatil olacak mı? 30 Nisan da tatil olacak mı?

1 Mayıs yaklaşıyor. 2018'de 1 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Türkiye'de 2009 yılından beri 1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi tatiller kapsamına alınmıştı. Diğer resmi tatillerde olduğu gibi 1 Mayıs'ta da bankalar, eczaneler, kargo firmaları vb gibi işyerleri de tatil olacak. 1 Mayıs Salı günü olması ve ondan önce gelen 28 Nisan Cumartesi-29 Nisan Pazar günleri hafta sonu tatili olması nedeniyle şimdi gözler "30 Nisan da tatil olacak mı?" sorusunun cevabına çevrildi. 30 Nisan'ın da tatil olması ile birlikte 4 günlük bir tatil ortaya çıkacak? Peki 30 Nisan tatil mi?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI'NIN RESMİ TATİL OLMASI

Dünyada 1890’lı yıllara uzanan İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk olarak 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken İstanbul'daki ilk kutlama 1912 yılında gerçekleşti.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle ara verilen 1 Mayıs kutlamaları, uzun bir aradan sonra 1921'de yapıldı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, Ankara'da 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 Mayıs 1923'te resmi olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı.

Darbeler ve olağanüstü koşullarla kimi zaman yasaklanan 1 Mayıs, DİSK'in 1976 yılında Taksim'de düzenlediği programla geniş kitlelerce kutlandı. Bir yıl sonra 1977'de yine Taksim Meydanı'nda yapılan 1 Mayıs kutlamalarında, meydandakilerin üzerine ateş açılması nedeniyle 34 kişi yaşamını yitirdi.

Milli Güvenlik Konseyince 12 Eylül döneminde resmi tatil olmaktan çıkarılan 1 Mayıs, 28 yıl sonra Nisan 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

30 NİSAN TATİL Mİ?

1 Mayıs işçi Bayramı ile birlikte bu sene 30 Nisan da tatil olacak mı oldukça merak ediliyor. Çünkü 1 Mayıs Salı gününe denk geliyor ve 30 Nisan da iki tatil arasında kalıyor. Bu tip durumlarda genellikle, iki tatil arasında kalan gün tatil olarak ilan edilir. Şu ana kadar bununla ilgili bir resmi açıklama gelmedi. İlerleyen günlerde açıklama geldiği vakit sizlerle paylaşacağız.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KISA TARİHİ

ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.

Amerikalı işçilerin, 8 saatlik iş gününü kabul ettirmek için mücadelesi 1884'te başladı. Chicago'da, Trade-Unions (İşçi Birliği) Kongresi de 1 Mayıs 1886'dan itibaren normal iş gününün 8 saat olarak belirlenmesini kararlaştırdı. 1 Mayıs 1886'da ABD'nin büyük kentlerinde 5 binden fazla grev ilan edildi. Polisle grevciler arasında çıkan çatışmalarda bir işçi öldü, çok sayıda işçi yaralandı. 3 gün süren gösteriler sonrasında sendikacılardan 4'ü idam, 4'ü ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889 Paris Kongresi'nde (II. Enternasyonalin 1. kongresi), işçilerin dayanışmaları amacıyla yılda bir günün işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi benimsendi. Amerikalı sendikacıların önerisi üzerine o gün ''1 Mayıs'' olarak belirlendi.

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