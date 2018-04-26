1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta okullar, iş yerleri tatil olacak mı? 30 Nisan da tatil olacak mı?

1 Mayıs yaklaşıyor. 2018'de 1 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Türkiye'de 2009 yılından beri 1 Mayıs İşçi Bayramı, resmi tatiller kapsamına alınmıştı. Diğer resmi tatillerde olduğu gibi 1 Mayıs'ta da bankalar, eczaneler, kargo firmaları vb gibi işyerleri de tatil olacak. 1 Mayıs Salı günü olması ve ondan önce gelen 28 Nisan Cumartesi-29 Nisan Pazar günleri hafta sonu tatili olması nedeniyle şimdi gözler "30 Nisan da tatil olacak mı?" sorusunun cevabına çevrildi. 30 Nisan'ın da tatil olması ile birlikte 4 günlük bir tatil ortaya çıkacak? Peki 30 Nisan tatil mi?

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI'NIN RESMİ TATİL OLMASI

Dünyada 1890’lı yıllara uzanan İşçi Bayramı, Osmanlı Devleti sınırlarında ilk olarak 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanırken İstanbul'daki ilk kutlama 1912 yılında gerçekleşti.

Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı nedeniyle ara verilen 1 Mayıs kutlamaları, uzun bir aradan sonra 1921'de yapıldı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.