1 Mayıs’ta ‘anarşist’ pankart açan Saadet Partisi'nden açıklama geldi

Zonguldak’taki 1 Mayıs kutlamalarına katılan Saadet Partisi, ‘İşçiyi yaşat ki devlet yaşasın’ yazılı pankart taşıdı. Pankarttaki ‘A’ harflerinin yerine anarşizm sembolü kullanıldı.

Saadet Partisi Zonguldak İl Tanıtım Başkanı Mehmet Püren, “Pankarttaki ‘A’yı aykırılığın ‘A’sı olarak kullandık. Sıradan olmamasını istedik” diye konuştu.

'BİZ EMEKÇİNİN YANINDAYIZ'



Yıllardır kutlamalara katıldıklarını, ancak bu yıl ilk defa pankart açtıklarını kaydeden Püren, şöyle devam etti: “Pankartımız çok dikkat çekti. Sağ cenahtan 1 Mayıs’a katılımlar az olduğu için Saadet Partisi olarak geniş katılımımız dikkat çekti. Pankarttaki ‘A’yı aykırılığın ‘A’sı olarak kullandık. Sıradan olmamasını istedik. Bizim için sol ve sağ diye bir şey yok. Biz toplumu bölmek ve ötekileştirmek taraftarı değiliz. Emekse eğer biz emeğin yanında zaten hep var olduk. Eski başbakanımız sayın Erbakan emeğin hakkını bu millete fazlasıyla vermişti. Biz her zaman emekçinin yanındayız. Biz sol ve sağ gibi kavramlar gözetmiyoruz bazı arkadaşlar gibi.”



