1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş Meydanı yakınında toplanan ve ellerinde HKP flamaları taşıyan grup, "Taksim'de 1 Mayıs engellenemez" şeklinde slogan attı.
Çevik Kuvvet ekipleri, eyleme izin verilmediğini anons ederek, grubu dağılmaları yönünde uyardı.
Slogan atılmaya devam edilmesi üzerine bazı katılımcılar gözaltına alındı.
BAŞKENT'TE GERGİNLİK
Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarında bazı gruplar polisin kurduğu arama noktalarında uyarıları dikkate almayarak gerginlik çıkarttı.
Anadolu Meydanı'nda gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarında grupların miting alanına alınması sırasında bazı kişiler polisin, "pankartları sopalarla ve metal parçalarla içeri alamayız" uyarılarını dikkatte almayınca bir anlık gerginlik çıktı. Olay yerine hemen çevik kuvvet ekipleri geldi. Polis ekipleri, grubu sakinleştirdikten sonra pankartların bağlı olduğu sopaları aldı ve grubun alana girmesine müsaade etti.
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