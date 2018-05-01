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1 Mayıs'ta Beşiktaş'ta polis müdahalesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 12:42 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e çıkmak isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup gözaltına alındı. Öte yandan Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarında bazı gruplar polisin kurduğu arama noktalarında uyarıları dikkate almayınca gerginlik çıktı.

Barbaros Bulvarı'nın Beşiktaş Meydanı yakınında toplanan ve ellerinde HKP flamaları taşıyan grup, "Taksim'de 1 Mayıs engellenemez" şeklinde slogan attı.

Çevik Kuvvet ekipleri, eyleme izin verilmediğini anons ederek, grubu dağılmaları yönünde uyardı.

Slogan atılmaya devam edilmesi üzerine bazı katılımcılar gözaltına alındı.

BAŞKENT'TE GERGİNLİK

Ankara'da 1 Mayıs kutlamalarında bazı gruplar polisin kurduğu arama noktalarında uyarıları dikkate almayarak gerginlik çıkarttı.

Anadolu Meydanı'nda gerçekleşen 1 Mayıs kutlamalarında grupların miting alanına alınması sırasında bazı kişiler polisin, "pankartları sopalarla ve metal parçalarla içeri alamayız" uyarılarını dikkatte almayınca bir anlık gerginlik çıktı. Olay yerine hemen çevik kuvvet ekipleri geldi. Polis ekipleri, grubu sakinleştirdikten sonra pankartların bağlı olduğu sopaları aldı ve grubun alana girmesine müsaade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş 1 Mayıs polis Taksim

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koministlerin teröristlerin bayramını işçi bayramı diye millete yediriyosunuz sokaklar sol örgütlerin propagandasıyla dolu ama adı işçi bayramı soytarılar
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