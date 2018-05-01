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1 Mayıs'ta ortalık karıştı! CHP ile HDP birbirine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 16:06 | Son Güncelleme

Elazığ’da 1 Mayıs kutlamalarında HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir’in CHP’yi eleştirmesinin ardından kutlama alanında gerginlik çıktı, ardından CHP’liler alanı terk etti.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Elazığ Şubesi tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi. Perşembe Pazar alanında düzenlenen 1 Mayıs etkinliğine HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve KESK’e bağlı sendikaların yanı sıra CHP’liler de katıldı. Konuşmaların ardından kürsüye HDP’li Milletvekili Ziya Pir çıktı. Pir’in konuştuğu sırada CHP’liler ‘Hak hukuk adalet’ sloganı attı. Pir sloganın üzerine "Elazığ’daki CHP tabanı hala hak, hukuk, adalet diyor. Buna samimiyetiyle inanıyor, sizi kutluyorum" dedi.

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CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Pir’in diğer konuşmalarında da CHP’yi eleştirmesi üzerine alanda bulunan CHP’liler tepki gösterdi. Kısa süre çıkan kargaşa ve gerginliğin ardından CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve partililer alanı terk etti.

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CHP'YE HAKARET ETME YERİ DEĞİL

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, “Burası 1 Mayıs’tır. Emekçinin ve ezilenin bayramıdır. Hedef hak, hukuk ve adalet özleminin dile getirilmesidir. Burada hedef CHP’ye laf söylemek ve hakaret etmek değildir. 1 Mayıs bayramı sevinçle kutlanmalı” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Elazığ HDP CHP ziya pir

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yesinler birbirlerini dicem ama ikiside kardeş parti ve kalleş parti bunlarınki kesin danışıklı dövüş
numaradan olaylar bunlar hiç it iti ısırırmı seçime girerken göstermelil haberler.
yakında anlaşırlar. kardeş kavgası işte...
Nazar mı değmiş kuzu sarmalarına :)
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