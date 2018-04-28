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"1 Mayıs'ı işçilerle coşkuyla kutlayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: - "1 Mayıs'ı işçilerle bayram gibi coşkuyla kutlayacağız. Kavga yeri değil oralar, dayanışma, kardeşlik, birlik yerleridir. Taleplerimizi, isteklerimizi, sorunlarımızı, eleştirilerimizi yüksek sesle söyleyeceğiz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "1 Mayıs'ı işçilerle bayram gibi coşkuyla kutlayacağız. Kavga yeri değil oralar, dayanışma, kardeşlik, birlik yerleridir. Taleplerimizi, isteklerimizi, sorunlarımızı, eleştirilerimizi yüksek sesle söyleyeceğiz." dedi.

Arslan, BUSKİ Sosyal Tesislerinde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Bursa Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ın birlik, mücadele ve dayanışma günü olduğunu söyledi.

Bu yıl 1 Mayıs'ı Adana'da kutlayacaklarını anımsatan Arslan, "Adana ve civarındaki kardeşlerimizle Adana'da İstasyon Meydanı'nda 1 Mayıs günü beraber olacağız. Önümüzdeki yıllarda başka illerde de 1 Mayısları milletin rahatsız olmayacağı şekilde, milletle beraber kutlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Arslan, 1 Mayıs kutlamalarını "Taksim" tartışmalarının dışına çıkardıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Önceki yıllarda '1 Mayıs' denince herkeste gerginlik, stres olurdu. Asker, polis, özel güvenlikler, çevik kuvvet hazırlık yapardı, sanki savaşa girdik. 'Taksim'e çıkalım mı çıkmayalım mı, Taksim'de 1 Mayıs kutlanacak mı kutlanmayacak mı?' 1977'den dolayı Taksim'in bir özelliği var ama Türkiye'nin bütün meydanları Taksim Meydanı'dır. Esas olan 1 Mayıs'ı kutlamak değil mi? Fomara Meydanı'nda da 1 Mayıs kutlanır. İlla 'Taksim' deniyor. 'Tüm Türkiye'nin meydanlarını 1 Mayıs meydanı olarak kabul ediyoruz."

- "Taksim kutsal bir alan değildir"

1 Mayıs'ta taleplerini dile getireceklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"1 Mayıs'ı işçilerle, bayram gibi coşkuyla kutlayacağız. Kavga yeri değil oralar, dayanışma, kardeşlik, birlik yerleridir. Taleplerimizi, isteklerimizi, sorunlarımızı, eleştirilerimizi yüksek sesle söyleyeceğiz. 1 Mayıs Birlik, Dayanışma, Mücadele Günü'nü bütün dünyaya barış günü olarak armağan edeceğiz. Çok şükür 1 Mayıs'ı artık gerginlikten çıkarttık. 1 Mayıs'ı Türkiye'nin her yerinde kutlayacağız. Her yerinde 1 Mayıs'ı milletin değerleriyle çatışmadan, milletin hassasiyetlerine dokunmadan, onlarla birlikte kutlayacağız. Herkes istediği yerde 1 Mayıs'ı kutlasın. Taksim kutsal bir alan değildir. Bizim kutsallarımız, kutsal yerlerimiz bellidir. Taksim bizim için diğer yerlerden farklı bir meydan değildir. İzin çıkarsa orada da kutlanabilir ki daha önceki yıllarda Taksim'de de kutlamıştık."

- 24 Haziran seçimleri

Arslan, 24 Haziran'da yapılması planlanan seçimlere de değinerek, "24 Haziran seçimlerinin Türkiye'nin yeni bir nefes alış, toparlanış dönemi olacağını düşünüyorum. Milletin iradesine saygı göstereceğiz. Sandığa ne zaman gidilirse, biz destekliyoruz. 24 Haziran'ı da destekliyoruz. Zamanın dar olmasından ise mutluyum. Uzun, aylarca seçim tartışmaları Türkiye'nin enerjisini, hedeflerini akamete uğratıyor." ifadelerini kullandı.

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